Al ‘Pollo’, le salieron alas

Sí, sí, después de que el ‘Pollo’ Ortiz anunció que no firmó una renovación de contrato con TNT por supuesto que me puse a averiguar cuál sería el siguiente paso del comunicador que se hizo famoso en Televisa.

El ‘Pollo’ había llegado a TNT para robustecer al equipo en las transmisiones de la Champioooonss, pero como todo lo que empieza termina, pues terminó el ciclo de Ortíz; algo que sinceramente no me sorprendió, y digo que no me sorprendió porque ya me habían dicho que el ‘Pollo’ coqueteaba con otra novia.

Resulta que mi buen ‘Pollo’ está muy cerca de anunciar su incorporación con Fox Sports, pues su negociación está muy adelantada, incluso la semana pasada se le vio saliendo de las instalaciones del canal de TV al sur de la CDMX.

LA PRESIÓN LOS ESTÁ CONSUMIENDO

Por supuesto que incrédulos, todos escuchamos a un Gago hablando de que el fracaso no existe, de que no pasa nada si Chivas es eliminado por segunda ocasión consecutiva en la Fase de Grupos de la Leagues Cup. Perooooo al interior del club las cosas cambian.

Y no hablo particularmente de la directiva, porque mis orejas no han escuchado qué piensa el mandamás de Amaury Vergara sobre lo dicho por Gago, hablo de la interna, del jugador, del que pone la cara.

Y es que, aunque Gago es secundado por hombres como Chicharito, quienes también piensan que no pasa nada cuando Chivas no avanza, está el lado contrario, aquellos jugadores que sienten vergüenza ante la situación. De hecho, me cuentan que el vestidor del Rebaño era un cementerio, pues nadie podía creer lo que había ocurrido, las caras largas eran evidentes; afortunadamente para algunos chivahermanos, hay un sector de jugadores que saben cuál es la responsabilidad que tienen sobre su pecho cuando se ponen la playera del equipo más popular de México y que saben que la afición les va a reclamar pronto por buenos resultados.

CUANDO EL RÍO SUENA...

Tic tac, tic tac hace el reloj de Fernando Ortíz al frente de Rayados. El estratega, aunque se niega a empezar a empacar y dice que sigue firme con el proyecto rayado, bien podría empezar a hacer maleta, pues sus días parecen estar contados y sólo podría permanecer en su silla si la directiva no logra encontrar una opción decorosa para sustituirlo.

Después del torneo pasado la confianza estaba a tope con el extécnico del América porque creían que quedarse en la orilla era signo de que pronto podrían dar el paso, pero al ver que en la Leagues Cup no se logró mejorar, pues comenzaron a pensar en sustituirlo, y lo confirmaron cuando hablaron con jugadores y se dieron cuenta de que ya no existe la confianza de antes entre ellos y el DT.

Así que, aprovechando la breve pausa que tendrá el equipo después de ser eliminados, si la directiva logra cerrar a un técnico del nivel de sus exigencias, el Tano tendrá que buscar nuevos aires.

DE PISA Y CORRE

Aunque el América tenía planeado quedarse en Estados Unidos para enfrentar la Leagues Cup después de sus duelos amistosos, la directiva escuchó las peticiones de los jugadores quienes tenían ganas de volver a casa aunque fuera sólo por unos días, esto sin importar que el viaje se volviera más pesado para ellos (seis horas dle viaje de Chicago a la CDMX); y es que aunque les encanta estar en EU, a los jugadores no les gustaba nada tener que estar fuera de la ciudad tantas semanas; así que ahora entrenarán estos días en Coapa y el jueves emprenderán el vuelo de 4 horas a San Diego, sede de su debut en el torneo binacional.

Por cierto, en estos días definirán si Zendejas y Kevin se unen al viaje, dos jugadores que originalmente se habían quedado.

