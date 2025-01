Amor en tiempos de tricampeonato

Mis queridos francolivers, aunque aún no es 14 de febrero, la cosa se puso romántica con unas cositas que me contaron.

Y es que se vale contar las cosas buenas también. Mi oreja en Coapa me contó algo sobre Alex Zendejas, quien está viviendo y disfrutando su momento futbolístico y personal al máximo; el jugador hoy no tiene la mínima intención de irse de las filas de las Águilas, primero porque es consciente de que en Coapa encontró su mejor versión ayudando al tricampeonato y suficiente para ser seleccionado, sino también por el romance que tiene con Sabrina Enciso, también jugadora azulcrema y con quien ya se aventuró a vivir en pareja.

Hoy ambos están viviendo sobre las nubes y ninguno de los dos tiene planes de dejar la CDMX sin el otro; inclusive, me contaron que existió posibilidad de que Sabrina se fuera del equipo este mercado, pero la respuesta fue contundente: no quiero irme. Además la misma directiva no desea inquietar a sus jugadores y prefirió no moverle ya que ambos están en perfecta armonía en las canchas y fuera de ella. Bien por los directivos que entendieron que juntos les sirven más que teniéndolos separados.

EL AMOR TODO LO CURA

Hace unos días vimos al Presi del América, Santiago Baños, decir que ante la sobrepoblación de extranjeros, Igor Lichnovsky sería el sacrificado pues aunque ya está haciendo trabajo físico, su recuperación al cien por ciento se prevé hasta principios de marzo; y aunque la noticia seguro no le cayó nada bien, me cuentan que hay una ligera esperanza de movimientos internos, entiéndase la salida de un extranjero, para que pueda ser registrado. Mientras tanto mi querido Igor se anda refugiando en su novia Cassandra Sánchez con quien recién se destapó su romance aunque yo ya se los había adelantado desde octubre cuando los vi muy juntitos en la comida de los 300 líderes mexicanos.

RIVER LE PEGÓ UN SUSTITO AL TRI

El próximo martes el TRICOLOR enfrentará al flamante River Plate para cerrar su gira en Sudamérica donde nuestro Vasco Aguirre verá a las promesas que pueden dar el salto a realidad. Peroooo les cuento que este partido estuvo a nadita de caerse, de hecho la propia Federación Mexicana de Futbol se tronaba los dedos porque no podía anunciarlo hasta tenerlo firmado.

Para jugar contra el equipo argentino todo estaba planchado, el acuerdo de palabra era claro, pero a la hora de la hora, River se puso quisquilloso para firmar el contrato y entonces entró el estira y afloje. Al final, para fortuna de todos se pudo firmar porque sino se hubiera hecho un escándalo monumental.

Y ya como datito, la lista del TRI, que también tardó en darse a conocer a los medios de comunicación, también sufrió el estire y afloje pues Aguirre quería sí o sí a Ramón Juárez y el América había dicho que en esta fecha que no es FIFA no prestaría a ningún jugador ni por equivocación. Al final, los de Coapa terminaron cediendo porque el juvenil quiere ganarse un sitio en la Selección y lo vieron como una oportunidad para lograrlo.