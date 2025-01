A Chivas le llueve sobre mojado

Mis queridos francolievers con la jornada doble y todos los partidos de Champions que me chuté pensé que no me daría tiempo de escribirle todo lo que he recibido, perooooo evidentemente pensé en ustedes y en que están ávidos de información.

EL ESCÁNDALO DE ÓSCAR GARCÍA

Evidentemente, todos vinos cómo Óscar García intentó darle un patadón a quien se dejara -terminó rozando a James Rodríguez- después de que se calentaron los ánimos en el León-Chivas, y pues mi oreja me cuenta que de inmediato la maquinaría tapatía comenzó a tratar de recabar la información para saber cuánto tiempo perderían a su DT, pues creían que podría ser tipificado como "participar en una riña" donde la sanción es de 1 a 6 partidos, en lugar de "conducta violenta" que puede ser de 1 a 15, como ya lo dijeron LOS INFORMANTES en la cédula viene clarito "conducta violenta" por eso ahora, además de prender veladoras, echaron a andar la maquinaria política para que la Comisión Disciplinaria no sea tan dura con el estratega argumentando su novatez, y sobre todo que ya ofreció disculpas por la situación.

Veremos si la maquinaria política de Chivas logra que el castigo no sea tan severo, pues aunque algunos dicen que el Rebaño ya no pesa en la Federación Mexicana de Futbol, recordemos que ya hasta un veto les perdonaron, así que en este caso, qué más da si sólo le dan un par de juegos para taparle el ojo al macho.

SE PRENDIÓ EL VESTIDOR DE CHIVAS

Y para colmo, al Rebaño le llueve sobre mojado, pues no sólo la directiva está que echa trinos tras la expulsión, sino que el vestidor ha comenzado a calentarse y eso ya les llegó a sus oídos, y hasta le dan cierta razón a los jugadores.

Y es que parece increíble que García tenga tantos millones sentados en la banca o fuera de ella, y no me refiero al caso Pulido, pues ahí medio ya sabían que tendrían que tener paciencia para que el señor pudiera ser elegible, pero ¿y el resto?

Y es que en el vestidor se comienzan a ver caras largas de los elementos que antes eran inamovibles y hoy están jugando el papel de suplentes. Ahora sí que Óscar tendrá que empezar a llevar un mejor manejo de vestidor, porque sino eso se le va a salir de las manos y no quiero decirle cómo se ponen las cosas en Chivas cuando en la interna se pone calientito el asunto.

Y HABLANDO DE LOS QUE SE FUERON

Vámonos directo y sin escalas hasta Argentina, mis francolievers, porque resulta que uno de mis ‘clientes’ favoritos de hace unas semanas ahora fue atendido, pero por mi querido ‘Gambetita’ Latorre. Así es, Fernando Gago no se salva de las críticas ni en su país, pues el exfutbolista de Celaya atendió a ‘Pintita’ al considerarlo "un técnico que cree que él gana los partidos y no es servicial con sus jugadores para que ellos ganen".

Todo esto durante una edición de Futbol 90, programa de ESPN de aquel país, y ante la mirada de ‘Pollo’ Vignolo, Morena Beltrán y algunos otros panelistas.

Además, Diego Fernando remató al extécnico de Chivas diciendo que su accionar es reduccionista y erróneo. Ahora sí que cada quien cosecha lo que siembra.

