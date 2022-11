Club que fiche a Larcamón deberá pagar a Puebla

NO ERES TÚ, SOY YO

Vamos a barajearla más despacio, porque la danza de técnicos puso a muchos nerviosos y a soltar algunas incoherencias de cómo se mueven los banquillos en nuestro futbol. Me arranco con lo de Larcamón, que se marcha de manera sorpresiva de La Franja, y por supuesto que más de uno ya le echó el ojo, pero, no tiene nada de nada. Me explico.

Resulta que Nico estaba de vacaciones con su mujer en Argentina mientras no reportaba el Pueblota, y hace unos días, se apareció de forma intempestiva en las oficinas del club de la Angelópolis con un mensaje que sacudió a La Franja: el técnico decidió tomarse un respiro. Como tú, en la tierra del camote se quedaron con cara de juat.

Lo que Larcamon explicó a la directiva que encabeza mi compa Manuel Gimènez y el maestro Zayas, es que estaba saturado, que necesitaba un ‘reset’ de lo que había sucedido después de la goleada ante América, además, su mujer está embarazada y esperan que el bebé nazca en febrero próximo, así que pidió liquidar contrato para irse de descanso a su país.

Incluso, me cuentan que sus representantes no esperaban la decisión, lo intentaron convencer de que se quedara, pues la extensión de contrato hasta diciembre de 2023 que recién había firmado es lucrativa. Pero Nico dijo que no, y juró y perjuró que no era para irse a otro club, sino a cargar pila en Argentina, sin dirigir. Así, a la fuerza ni los zapatos.

Eso sí, Puebla le creyó a Larcamón, pero quedaron muy claras las cláusulas que existen en su contrato y por las cuales, si Nico miente, el equipo que lo contrate debe pagarle una lana a La Franja.

Me aseguran que las ofertas que llegó a tener de la MLS se podrían reactivar ahora que veamos.

NO FUE NI CANDIDATO

Ahora, como se juntaron los tiempos y la salida de Larcamón se da el mismo día que Tigres anunció la salida oficial de Herrera, la regioprensa se fue a la cómoda de atar hilo y asumir que el argentino sería el nuevo timonel en el Volcán. Pero nada.

Y no sólo porque Nico no quiere dirigir por ahora, sino porque la directiva de los Ti-gue-res no lo contempló ni como candidato. Me cuentan que aunque gusta el estilo, la prioridad es un estratega ganador, que recupere algo de los tiempos del Tuca en San Nico. Así que Larcamón habría sido opción, pero en unos años más.

Antes de anunciar la salida de Miguel Herrera, los felinos buscaron amarrar al nuevo timonel: de experiencia en Liga MX, pero no de la vieja guardia, con estilo definido, y al fin lo aseguraron: Diego Cocca va a San Nico, y será anunciado oficialmente hasta que pase la Final de las Amazonas, para no quitarle reflector.

ESTÁ FURIOSO

Y el que anda que no lo calienta ni el sol es el Piojo, pues resulta que estaba trabajando en el armado del equipo el martes, para dejar todo planchado antes de irse a comentar con Telemundo el Mundial de Qatar para la señal en Estados Unidos, y jamás se esperaba la que le tenía preparada la directiva de Ti-guate-res encabezada por Mauricio Doehner.

Pues fue el otro Mauricio, Culebro, quien le habló por la mañana para decir que ya habían decidido prescindir de sus servicios a pesar de que le quedaban seis meses de contrato. Herrera no lo podía creer. Está furioso por el poco tacto con el que le manejaron la salida y por cómo sabemos que es, no vaya a salir con alguna salvajada estos días.

MANOSEAN AL TÉCNICO

Y para seguirle con otro tema de técnicos, te cuento que ayer estuvo de visita en el Azulgrana el cuerpo técnico de Universidad encabezado por Rafita Puente, que curiosamente se sentó hasta arriba en la grada del estadio junto al técnico del Celaya, Paco Ramírez, quien estaba suspendido por su expulsión ante Cimarrones en la serie anterior, y que platicaba justamente con el extimonel de los Toros, Israel Hernández Prat, quien ahora dirige a Pumas Tabasco.

Pues aunque Puente aseguró que “estaría loco” si invitara a Mario García, el DT del Atlante, a su cuerpo técnico disputando plena Final, me contó mi oreja azulgrana que el entrenador de los Potros sí recibió invitación de Pumas para sumarse, es más, también del Necaxa, pero que al tocar base con la directiva azulgrana, se quedó tranquilo en que siguen apostando por él para encabezar el proyecto de regreso a Liga MX y por eso declinó las ofertas. Además, tiene largo contrato con los capitalinos y es la cabeza de la estructura deportiva, que anoche disputaba una Final más. Eso sí, me dijeron que el dueño del conjunto azulgrana, Emilio Escalante, echaba chispas al enterarse que andaban manoseando a su entrenador.

FINAL EN PELIGRO

Para cerrar con temas de la Expansión Em Ex, vaya que preocupó que justo ayer que Atlante y Celaya disputaban la Final de Ida, en la capital mundial de la cajeta envinada había reportes de que la violencia se había desatado, con 10 vehículos incendiados por la ciudad y otras circunstancias que dan escalofríos. Veamos si la Liga considera cambiar la sede o manda seguridad extra para la definición del título.

Pues te cuento que la apertura del ascenso se ve cada día más lejos, porque con la regla de que existan cuatro equipos certificados para que se dé está en chino.

Ya está Leones Negros y seguramente Atlante es el que sigue en obtenerla, pero Celaya, por ejemplo, que es protagonista, tiene una de las sedes más peligrosas del país, y Morelia, otro que estaba cerca, con el cambiador de socios del Mirrey Higuera no va a poder certificarse. Y párale de contar, no hay más equipos que respeten el control financiero, que tengan la estructura necesaria y con dueños ejemplares para lograr la ansiada palomita de Doña Fede. Eso sí, ya organizaron un taller para enero próximo para explicarles con manzanas a todos qué es exactamente lo que deben cumplir para buscar certificarse. A este paso, vamos a tardar varios años más en tener ascenso en nuestro futbol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUEBLA HIZO OFICIAL LA SALIDA DE LARCAMÓN.