Corona, provocado en festejo del título de Cruz Azul

OTROS HERMANOS EN LA NORIA

Qué historia maravillosa de Cruz Azul Campeón. Ya le hacía falta al futbol mexicano. Y lo que falta, señoras y señores. Agárrense. Hoy te cuento lo que pasa con el técnico peruano que gestó el milagro.

Reynoso no tenía representante en Puebla, su anterior equipo, pero por obra del Espíritu Santo, en La Máquina ya lo agarró un promotor, casualmente es familiar del último directivo que aún opera en La Máquina ligado a Billy Álvarez: Mario Ordiales, hermano de Jaime, director deportivo puesto en su momento por el exjerarca de la cooperativa. Qué curioso, ¿no?

Seguramente te acuerdas de todo el relajo que fue para Cruz Azul encontrar al entrenador adecuado tras la renuncia de Siboldi, pasamos de Poncho Sosa a Hugo Sánchez hasta que se alzó la voz de cordura para poner a Juan Reynoso, y esa fue petición de Álvaro Dávila.

Cuando el nuevo consejo de administración de la cooperativa celeste buscaba presidente, le dejó encargado el changarro deportivo a Ordiales, a pesar de que sabían que Jaime era leal a Billy, pero necesitaban que alguien que conociera el negocio ayudara a la transición. Cuando por fin acordaron con Dávila, el expresidente del Morelia les puso una condición: no quería a Hugo, sino a Reynoso para encabezar el proyecto. Ordiales pujó por Sosa. Ya sabemos a quién le dieron el respaldo los jerarcas cementeros y el resto es historia.

Ahora, para la renovación de Juan, un entrenador que no acostumbró a tener representante, la directiva celeste se topó con que el hermano del director deportivo se presentó como el bueno para negociarle la renovación y ahí están atorados. Imagínate lo que se va a dejar pedir después del título. No es secreto que cuando un promotor mete las manos todo se encarece y se vuelve más difícil. Ojalá, por el bien de La Máquina, y el brillante futuro que tienen por delante, que logren un acuerdo pronto.

PROVOCARON A CORONA EN EL FESTEJO

De más ecos que nos dejó la Final, pocos hablaron de lo que sucedió con Chuy Corona en pleno festejo y un comisario de la Liga MX, que se enfrascaron en un penoso altercado en la cancha del Azteca a punto de recibir el trofeo. La mayoría de opiniones señalaron al portero por su historial polémico, pero hoy vengo a explicarte cómo estuvo la cosa realmente.

Resulta que ya estaba pactado que los jugadores celestes podían tener a sus familias en el festejo en caso de conseguir el título, como ya es tradición; sin embargo, al comisario del partido, Héctor Canchola, la presión del momento lo rebasó por completo, pues se le ocurrió parar en seco a uno de los invitados de Chuy, con formas que no corresponden a un elemento de su experiencia.

Corona se dio cuenta del maltrato y le reclamó de inmediato a Canchola, quien en lugar de entender la situación, encaró al jugador, lo provocó, quien quería festejar con los suyos como todos los demás. El comisario se volvió loco y volvió a fallar en su chamba.

Canchola es uno de los elementos que dejó la administración anterior de Liga MX, es director de seguridad, y me cuentan que tiene una actitud de ‘todo lo que hago está bien hecho’; sus jefes no se han dado cuenta que a esta parte de la estructura no ha llegado la profesionalización como en el resto.

Una lástima que le rompan el festejo a un futbolista que nada tuvo que ver y que ahora es acusado de violencia, todo por la falta de visión de un elemento. Sobra decir que no habrá castigo a Corona, pues ya saben lo que realmente sucedió.

EN COAPA NO DESLUMBRA BOCA JUNIORS

Vamos al futbol de estafa, lo que sucede en Coapa. Para nadie es un secreto que la directiva del Ame prefiere que elementos como Roger y Benedetti emigren del Nido después de que mancharon la imagen del club con la orgi-fiesta en la que los cacharon. Eso sí, las Águilas no los van a regalar, aunque parece que hay quien aún no lo entiende, especialmente al Cono Sur del continente.

Resulta que se regó el rumor de que Boca Juniors estaba negociando con el América por hacerse de una parte de la carta de ‘Rosher’, no faltó el periodista argentino que ayudó a empujar el tema en nuestro país, pero acá vengo a desenredarlo.

Que quede bien clarito: las Águilas no venden en ‘abonos chiquitos’ como Elektra, ni lo harán, no hacen descuentos porque no hay necesidad. Eso de que Boca pretende 50 por ciento y que juegue el siguiente torneo en Argentina es un mero deseo, jamás ha sido opción para el club mexicano.

Es pura especulación de los amigos ches, que ya sabemos cómo se las gastan: tratan de presionar a través de la prensa, de deslumbrar con espejitos al jugador para que también haga su chamba a fin de que pueda salir. Pero acá no va a pasar, a menos que paguen los 10 melones verdes en los que está tasado Martínez. Es más, estoy convencido que ni siquiera saben cuánto es el sueldo del colombiano, pues está muy por encima de lo que acostumbra a pagar el conjunto xeneize.

América no va a ceder a esas presiones ‘mediáticas’, que antes resultaron en el futbol mexicano, pero no en Coapa.

A VOLAR, ÁGUILA, PARA TRAER REFUERZO

Ahora, ya sabes que para el Apertura que viene ya aplica la reducción de foráneos, hasta 10 convocados y máximo ocho en cancha. Así que para traer a un elemento foráneo, el Ame debe dejar salir a otro más, además de dar de baja a Díaz, no registrar a Nico ni recuperar a Renato; hoy el candidato a emigrar es Nico Benedetti, eso sí, a préstamo. El club está concentrado en encontrarle acomodo lo antes posible.

Desde antes de la fiesta, por la que le dieron 100 mil pesos de multa de Liga MX y 200 mil del club, la directiva ya tenía la intención de prestar o vender a Benedetti, y me cuentan que la falta de interesados es más por el tema médico que por la disciplina, pues Nico carga larga lista de lesiones. A conjuntos como Santos y Tijuana ya fue ofrecido como moneda de cambio; sin embargo, no hay respuesta aún. Incluso, me dicen que el colombiano no descarta jugar nuevamente en su país, lo que le ayudaría también en su relación de pareja, pero aún no aparecen opciones.

Las posibilidades del Poeta también pasan por el refuerzo que venga. Ya leíste en tu RÉCORD que hay una opción de mandarlo a la MLS, al Atlanta para que pueda venir un jugador que ha estado en la órbita emplumada hace unos años: Ezequiel Barco. Las Águilas también buscan a Cristo González a petición de mi Santi Solari, aunque dudo mucho que puedan hacer un segundo hueco. A menos que llegue el guapo que pague por Roger, cosa que veo complicada.

LOS INTERMEDIARIOS DE LOS INTERMEDIARIOS

Por cierto, la renovación del préstamo de Renato con Atlas por parte del América va viento en popa, por aquello que ya te contaba que no regresa al Nido. Me cuentan que es cuestión de días para que lo oficialicen.

Investigando con los Zorros me topé con una práctica que se vuelve más común entre representantes, ahora llamados intermediarios por FIFA, y fue por el caso de Camilo Vargas, al que varios comunicadores de Twitter pusieron en Rayados.

Resulta que jamás hubo una llamada del Monterrey al Atlas preguntando por el portero, sino que fue iniciativa de unos ‘chavos que se sienten agentes’ ir a ofrecerlo a la Sultana sin ser representantes de Camilo. Como Rayados busca portero, prosperó la intención y luego fueron con el agente de Vargas a decirle que traían una propuesta y que si prosperaba, les tocaba una parte. Así nomás por tener iniciativa. ¿Te imaginas cuánto se iría en comisiones si esto sigue con éxito? Qué vivos.

SE CANSARON DE LOS MAREADOS

En Pumas tanto insisten que sus canteranos son el futuro que se dan cuenta muy tarde de los ‘proyectos fallidos’, especialmente cuando los mismos jugadores no ayudan, y tal es el caso de las últimas bajas que se harán oficiales en breve: Bryan Mendoza y Brian Figueroa, ambos pintaban para joyas y se van sin pena ni gloria ahora a la Expansión MX con Atlante.

Te platico hoy de la Cobra. Después de los chispazos que dio en Liga MX, con aquél recordado gol que le metió al América, se esperaba mucho de Mendoza, pero el chavo en lugar de echarle ganas, se creció tanto que ya nadie lo aguantó.

Me cuentan que en cantera decidieron subirlo y bajarlo del primer equipo, incluso en Pumas Tabasco, para que reaccionara y tuviera mejor actitud, pero ya no dio el ancho, aunque Bryan aseguraba que la Expansión le quedaba chica. Así que la directiva azul y oro ya decidió enseñarle la puerta. Otra oportunidad desperdiciada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CERCA DE 80 MIL FANS DE CRUZ AZUL ACUDIERON A FESTEJAR AL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA.