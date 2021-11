¿Cuántos millones de dólares pide Cruz Azul por Luis Romo?

¿POR CUÁNTO SALE ROMO?

El panorama de La Máquina es oscuro por todo lo que deben arreglar, no sólo la desbandada que ya te anticipé, sino el tema de la austeridad y inusual ‘nueva’ incapacidad para hacer grandes contrataciones. Hoy te cuento del capitulo más interesante de la novela azul en este invierno, que vaya que tiene historias de suspenso de sobra: ¿Qué pasará con Luis Romo?

Ya sabes que su contrato acaba el siguiente año, justo con el Mundial, así que o lo venden ya, es decir en esta ventana de transferencias, entiéndase en enero, o se lo quedan un torneo más con el futbolista a regañadientes para que finalmente se vaya gratis a final de 2022, es decir, sin poder recuperar un centavo de lo que invirtieron. Otra vez, como les pasó con Orbe y los que vienen.

Claro que lo sabe la directiva de La Máquina, pero por increíble que parezca, no le han hecho oferta convincente para renovarlo, más bien, están decidiendo qué hacen: o lo venden y se hacen de una buena lana, o se resignan a aprovechar al mejor mediocampista nacional de la Liga MX por unos meses más para que vean cómo pierden al mundialista después.

Ahora, las propuestas: hay un par de Europa ya en el horno, es decir, que están por llegar al escritorio de Álvaro Dávila en La Noria; encima, ya están formados justo atrás, insistentes, otro par de clubes del Norte de nuestro país por si no convencen los del Viejo Continente a los cementeros. Clubes no le van a faltar, eso es evidente.

¿Y por cuánto? Pues la cifra mágica para sacar a Romo de La Noria ya en enero son 10 melones de los gringos. No se necesita más, pero sí podría ser por menos. Para como está la situación financiera y de austeridad en Cruz Azul, una oferta que les ponga hoy unos dos o tres milloncitos podrá hacer el truco y desatar el nudo. Así que, para como veo el caso, Luis no seguirá celeste para el siguiente torneo. Veamos.

EMPINA A LOS FIESTEROS

Pues me enteré de más cosas del caso de los tolucos fiesteros que terminaron haciendo el ridículo ante los Pumas irreconocibles en el Infierno.

De entrada, la pachanga era de la novia de Ian González, era por su cumpleaños, y estaba casi todo el plantel escarlata.

Pero lo que me sorprendió ahora es que resulta que en el video, aparecían muchos más jugadores que los que ya ventilé, pero sufrió una edición. Me contaron que se enteró Cristante de la fiesta, y pidió a sus amigos más cercanos de comunicación en el Estado de México, en especial a Pepe Nader, un analista político local, que no exhibieran a todos, sino a algunos como el Pipe Pardo, de reconocido currículum fiestero, o Rodrigo Salinas, que también se las sabe de noche. Hernán sólo protegió a algunos.

Esto me hace más sentido ya viendo las bajas de los Choriceros, que son encabezadas precisamente por este par de rumberos de la noche mexiquense.

NO ES PRIORIDAD LA EM EL ES

Hoy que se cumple un año de que mi Tony Mohamed dejó de ser técnico de Rayados, tras lo que se tomó un largo periodo de descanso, que me dicen que le ha venido bastante bien, pues ya volvió la ‘cosquillita’ de estar en el banquillo.

Ofertas no le han faltado, pero el Turco no ha querido tomar ninguna opción precipitada, las llamadas han llegado desde México, España y la MLS. De esta última, me contaron que la más interesante fue del LAFC, sondeo sin ofrecimiento formal, pero a Tony no le atrae el futbol gringo, para volver me aseguran que sería en nuestro país o con un buen equipo del Viejo Continente.

POR AHORITA NO, GRACIAS

De la oferta de la Selección de Uruguay a Almada tras la salida del eterno Óscar Washington Tabárez, me dicen que Guillermo ya contestó al primer acercamiento, que tiene contrato con los de La Laguna hasta junio del 2022 y no quiere quedarles mal. Eso sí, el resultado de esta Liguilla podría cambiar el panorama. Hasta ahora, la Celeste ha tenido una Eliminatoria para el olvido, ubicándose en el séptimo lugar general y le restan cuatro jornadas para cambiar la historia, para ganarse un lugar en Qatar 2022.

MÁS FAMILIA A LA CARGA

Para cerrar hoy, ya que volví a escribir del Mirrey Higuera la columna anterior, te cuento ahora de que sigue haciendo de las suyas en Morelia. Después de que se tranquilizaron las aguas luego de que ventilé temas como la traición a los Vergara en Chivas y luego de cómo quería hacerse el jefe de la Expansión Em Ex, ahora me enteré de que con los Canarios está expandiendo los tentáculos.

Esta vez es llevando a la familia a ocupar puestos clave del equipo, que es apoyado por el gobierno michoacano e inversionistas locales, pues se llevó ya a su primo El Calaco Villanueva, luego de que le limpió el camino echando a los hijos de su exsocio Víctor Arana. Con el excomentarista de TUDN ya había trabajado, como por ejemplo, cuando le compró a Orbelín Pineda procedente de Querétaro, una transacción que hicieron entre ellos y que dejó beneficios millonarios. Seguro que ahora se darán cuenta que es más difícil …manejar presupuestos tan cortos como los de la división de plata.

