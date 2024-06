El 'Teacher' se va contra TUDN y no es el único

"No te mueras nunca internet", fue mi reacción cuando estaba en X leyendo los mensajes y me encontré con el de mi querido Joaquín López Dóriga, quien por años fue la cara más importante de Televisa. Mi sorpresa fue de casi paro cardiaco cuando leí que el 'Teacher' criticaba con mano dura los contenidos que Televisa está haciendo para la Copa América.

Joaquín criticó de manera enérgica el video donde Oswaldo Sánchez y ‘Kikín’ salen en "estado etílico" haciendo una cápsula; sinceramente para mí el contenido también está fuera de lugar, peroooooo mi opinión qué. La reacción del ‘Teacher’ sí molestó a los directivos de la Fábrica de Sueños, sobre todo después de que fue aplaudida por más de un conductor y periodista de los que aún trabajan en dicho medio, de los que están en nómina. Y es que varios de los personajes de la "vieja escuela" están molestos por lo que se está haciendo para "entretener" a la gente con los contenidos.

QUÍTENLE EL ACCESO A X

¿Se acuerdan que la semana pasada el alto Comisionado, Juan Carlos Rodríguez, habló sobre los tres pilares que trabajarían en pro de mejorar el futbol mexicano? Resulta que después del discurso, evidentemente las redes se inundaron de mensajes donde la gente pedía que se resolviera el ascenso y descenso, el número de extranjeros en la cancha, etc; en algunos mensajes los reclamos eran claros y parece que "calaron" en el seno de la FMF, pues contestaron uno que hasta risa me dio: "Hola Leonel. No nos hacemos 'pendejotes'...".

Evidentemente, pregunté si le habían llamado la atención al community que había contestado de esa manera, pues una empresa como la FMF no solía hacer ese tipo de comunicaciones fuera de lugar, y mi sorpresa fue mayúscula cuando me dijeron que el que contestó así fue el mismísimo Édgar Martínez, Director Editorial de la FMF (según el sitio web del propio organismo) o Chief Communications Officer (según él en su cuenta de X), quien evidentemente tiene acceso a la cuenta del organismo. Ahora sí que me quedé con el ojo cuadrado.

¿SI QUERÍAN A BRUCE EL-MESMARI EN CHIVAS O FUE UN FAVOR?

Con la llegada de elementos jóvenes a las filas del Guadalajara, algunas personas al interior de Chivas les brincó que Bruce El-mesmari se haya convertido en futbolista del equipo rojiblanco ante su poca regularidad en América, ya que a diferencia de los otros elementos como Daniel Cervantes, procedente de Atlas y Mauricio Reyes, de América, quienes venían destacando en sus respectivas fuerzas inferiores, El-mesmari venía de tener un pobre desempeño con las Águilas.

Ante esto, para sorpresa de algunos es que Bruce El-mesmari no era sondeado por la gente de Chivas; sin embargo, la representante del juvenil examericanista misma que representa a Erick Gutiérrez, recomendó al Guadalajara los servicios del futbolista, por lo que en una especie de favor, la gente del Rebaño Sagrado no vio con malos ojos el incorporarlo a sus filas, pero en realidad no estaba en planes de cara a la siguiente campaña. ¿Entonces por qué llegó?, pues resulta que alineó a las formas con las que Chivas ficha actualmente: barato o jugador en calidad libre.

MOLESTIA EN EL GREMIO ARBITRAL

¿Recuerdan que la semana pasada revelamos que la Comisión corrió a 4 silbantes?: Diego Montaño, Allan Morales, Edgar Ulises Rangel y Brian González; pues lo último que me dijeron es que Enrique Osses, directivo de la Comisión de Arbitraje, no les ha dado la cara y se oculta tras la figura de Armando Archundia, a quien le ha tocado ponerle el pecho; pero eso no es todo, al interior los silbantes ya hablan de ponerse enérgicos con el chileno y llegarán hasta las últimas consecuencias para echarlo de la Comisión, inclusive si eso implica tomar acciones para la Jornada inaugural del Apertura 2024 que iniciará en un par de semanas. A ver en qué termina este drama, pero de que el gremio arbitral está harto, eso sí ya es un hecho.

