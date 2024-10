En la FMF les gusta tirar el dinero a la basura

Después de que hace unas semanas se destapara el crecimiento que la Liga Mexicana de Beisbol está teniendo en comparación con la baja en asistencia a los estadios en la Liga MX, a los altos mandos de la FMF casi casi les da un infarto y decidieron contratar los servicios de una agencia encuestadora para que esta presumiera que el futbol sigue siendo el rey, que es el deporte más visto por los mexicanos y el de mayor exposición. Les juro que casi me da algo de la risa que traía, pues es una burrada gastar tanto dinero para algo que todos sabemos.

Mejor ese dinerito se lo hubieran compartido a los clubes para buscar mejoras en los mil rubros que necesitan ayuda

Ahora sí, se la volaron mis amigos de la FMF, pues no pueden tapar el sol con un dedo. Es verdad que el beisbol está en crecimiento, pero si ellos mismos no quieren ver que les están pisando los talones, pues no habrá forma de ayudarlos en un futuro.

AHORA SÍ QUE ¡SALUD!

Mis queridos francolivers, como en la Liga MX nada nos sorprende ya, les traigo una historia de esas que sólo pasan en el futbol mexicano. Resulta que Rosario Guadalupe Cárdenas, designado como cuarto árbitro para el esperado clásico entre Tigres y Monterrey, tuvo que ser bajado de último momento. ¿El motivo? Oficialmente, se mencionó que fue por "problemas de salud", pero la verdad, mis orejas me cuentan otra cosa.

Aquí no hablamos de la salud física o un malestar común... ¡no, señor! La "salud" de la que hablamos es la que se brinda con un buen trago en mano. Sí, así como lo leen. Al parecer, el buen Cárdenas se metió una fiesta monumental, de esas que te dejan pidiendo pozole para la cruda al día siguiente. Mi oreja dentro del gremio arbitral me dice que el silbante simplemente no pudo presentarse al partido porque estaba "indispuesto" tras una tremenda borrachera.

Eso sí, por ahí también leí la versión del exárbitro Francisco Chacón, quien asegura que Cárdenas fue víctima de una trampa. Según Chacón, Rosario contrató a una mujer de la vida galante que lo terminó drogando y asaltando. Fue precisamente después de que se conociera esta declaración de Chacón cuando la Comisión de Arbitraje, que encabeza Armando Archundia, avisó que investigaría el tema.

Ahora, sólo queda esperar si Rosario Guadalupe será llamado para algún otro compromiso, o si esta "resaca" le costará más que un día de descanso. ¡Ya veremos!

BOCA PAGARÁ A GAGO 'RESCISIÓN CHIVA'... EN ABONOS CHIQUITOS

Híjole, la novela de Gago sigue... Después de que el argentino dejó a Chivas, me llegó información privilegiada sobre su salida: Resulta que para terminar el contrato se tenía que pagar la cláusula de rescisión, y pues eso no es nuevo, pero lo recién salido del horno es que Boca le pagará a Gago la cláusula, pero en abonos chiquitos.

Como al estratega le urgía decirle que sí al club de sus amores, pues decidió pagar el mismo el dinero para terminar el contrato con Chivas, y pensó que Boca le pagaría unos días después lo que él había desembolsado, pero resulta que el club le pagará en abonos facilitos y chiquitos, casi como en una venta nocturna, ya que me aseguran que el plazo es de 12 meses.

SEGUIRÁ LA FIESTA EN MÉXICO

Y para cerrar con una buena noticia, les quiero adelantar que las charlas para mantener el GP de México van muy adelantadas y por buen camino, para nadie es una sorpresa que el Gran Premio que se hace en la ciudad capitalina es considerado uno de los mejores y con mayor audiencia, y eso la Fórmula Uno lo reconoce y sus directivos están muy contentos con ello; por eso les puedo decir que es 90 por ciento seguro que la gran fiesta seguirá estando en nuestro país por muchos años más y pronto se anunciará la renovación, de hecho, me cuenta que la empresa que tanto dinero le ha metido al recinto donde se llevará a cabo la carrera está muy cerca de hacerse del nombre principal. Así que celebremos, y disfrutemos de esta fiesta que nos cae el fin de semana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL FUTBOL Y EL BOX SON LOS DEPORTES FAVORITOS DE LOS MEXICANOS, CONFIRMA ENCUESTA