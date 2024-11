FMF 'mata' a Valentín Diez

Mis queridos francolivers, ¿ya se recuperaron de las festividades de Halloween y Día de Muertos? Como siempre me encantó ver a mi México celebrando a lo grande a los que se nos adelantaron, como altares y ofrendas dignas de un banquete.

Hasta nuestra Liga MX recordó a los que se nos adelantaron en el camino; peroooooo ¡ya ni la friegan! En la ofrenda que sacaron en redes sociales, nos mataron a nuestro querido Valentín Diez en lugar de poner foto de Don Nemesio.

Ahora sí que queriendo quedar bien, el famoso community de la Federación Mexicana de Futbol, ese que está bajo el mando de Edgar Martínez, se volvió a equivocar y vaya forma en la que lo hicieron.

De verdad espero le hayan echado una llamadita a Don Valentín para ofrecerle una sincera disculpa, porque obviamente en redes ni pío dijeron después de su metidota de pata.

LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO

América no puede más… la semana pasada les conté que el club estaba harto de las instalaciones del Estadio Ciudad de los Deportes por los vestidores, la falta de estacionamiento, los palcos, los baños, los pasillos, etcétera, etcétera, y tenían en la cabeza cambiarse de casa para el siguiente torneo y justo ahora con el drama que han estado viviendo por la clausura del viejo recinto la decisión de irse de ahí está prácticamente tomada; la realidad es que no saben aún adónde irán, pero ya comenzaron a sondear sus opciones, así que ya no será sorpresa cuando las Águilas digan “no más”.

LOS PERMISOS, EL PROBLEMA

Todos vimos al delegado, Luis Delgado, poner el mismo los letreros de clausura al Estadio Ciudad de los Deportes porque no había cumplido con las normativas establecidas; sin embargo, cuando se le preguntó qué no se había cumplido, fue ambiguo, parecía que no sabía a fondo. Y déjenme les cuento que ayer que la Alcaldía le pidió al Señor Cosio reforzar las medidas de seguridad y sobre todo no usar pirotecnia en los juegos, perooooooo no sé si la demarcación se hizo la que no vio porque los dueños del recinto sí habían tramitado el permiso.

LE URGE A CH14 REGRESAR A LA CANCHA

Ahora que Chicharito regresó a los entrenamientos con Chivas, el delantero ya recibió el alta médica para tener actividad, peeeeero su regreso se está dosificando debido a que no quieren que haya una recaída. Pese a esto, nuestro goleador histórico de la Selección Mexicana se encuentra con los ánimos a flote por regresar, luego de que espera estar lo antes posible en la búsqueda de convertirse en el héroe del Guadalajara en la fase final del campeonato.

Ante esto, la gente del Guadalajara, Javier Hernández y su preparador físico personal están en la misma sintonía de que no arriesgarán al poner a CH14 aunque este muere de ganas por regresar, luego de que aseguran quiere reencontrarse con el gol y ser el jugador que muchos chivahermanos desean ver en su equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JACOBO PAYÁN, COPROPIETARIO DE ATLÉTICO SAN LUIS, FALLECIÓ A LOS 87 AÑOS