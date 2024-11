Honduras castigado, ¿y el Vasco?

Mis francolievers, la Concacaf ha sancionado a Honduras con un partido a puerta cerrada y una multa económica tras el incidente en el que Javier Aguirre salió con una herida en la cabeza durante el partido del viernes pasado y en tierras catrachas están que arden, argumentando que el 'Vasco' también debería ser sancionado por haber hecho señas obscenas a los aficionados desde la tribuna, encendiendo la mecha de la discordia.

Pero pues qué va a hacer la CONCA si hasta un representante del organismo se reía de la situación viendo la nula seguridad que tenía el cuerpo técnico de México y las actitudes del ‘Vasco’.

Pero más allá de si nuestro DT mexicano recibe o no una sanción, la pregunta que flota en el aire es: ¿es este el comportamiento que queremos para el timonel del Tri?

TOCÓ REGAÑO EN EL NIDO

Con tanta información que surgió la semana pasada por el tema Selección Nacional y la polémica de cuál sería la casa de las Águilas se me había pasado contarles del regañón que hubo en el vestidor de América después de la goleada con los Diablos.

Como era de esperarse después de la actuación que dieron, al final del juego André Jardine se puso al equipo como camote, hasta en portugués les soltó un par de frases luego de la exhibida que les dieron; pero acá está lo interesante, al técnico se le unió el capitán. Así es, Henry Martín le hizo segunda al brasileño y sin ‘pelos en la lengua’ les dijo de todo a sus compañeros pues saben que un marcador como ese está prohibido en América; al final, tras el regaño que todos entendieron se unieron o como les gusta decir “cerraron filas” y no hay otra cosa que pase por sus mentes que no sea el tricampeonato.

SALARIOS ALTOS ESTÁN MATANDO A CHIVAS

Mis francolievers, en Guadalajara las cosas no pintan nada bien. No solo andan a la deriva sin director técnico definido para el siguiente torneo, sino que ahora los altos salarios de algunos jugadores les están complicando la vida. Mi oreja tapatía me cuenta que ya hay clubes interesados en ciertos elementos del Rebaño, pero al enterarse de los sueldazos que ganan, casi se caen de la silla. Y es que, con salarios que se salen del presupuesto, las negociaciones se vuelven una misión imposible.

Ante este panorama, Chivas se ve obligado a buscar soluciones creativas: desde renegociar contratos para bajar sueldos hasta considerar pagar una parte del salario con tal de facilitar intercambios que les permitan reforzarse de cara a los próximos torneos. La situación es crítica, y el Rebaño necesita mover sus piezas con astucia si quiere volver a brillar en la cancha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CASTIGADOS! CONCACAF ANUNCIA VETO A HONDURAS; JAVIER AGUIRRE SERÁ INVESTIGADO POR CONDUCTA