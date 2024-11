Joserra, con 'marca personal'

Mis francolievers, ¡vaya evento el de los Victory Prize! La gala estuvo llena de figuras del deporte y los medios, y entre ellos, tuve el gusto de encontrarme con el gran José Ramón Fernández, quien sigue siendo un referente absoluto en el periodismo deportivo de México, un hombre que, dondequiera que se para, despierta admiración y respeto. Por supuesto, no faltaron las fotos y los saludos de los asistentes, quienes se le acercaban a la leyenda viviente que es. Pero lo que más llamó mi atención fue el nivel de cuidado que tiene a su alrededor.

Mis francolivers, les cuento que su ‘hijo’ Odín Ciani, estaba literalmente pegado a él durante toda la noche. Cuando digo "marca personal", no es metáfora; Odín no se separaba ni un momento, lo escoltaba incluso en los desplazamientos más pequeños. Y no es para menos. Aunque José Ramón se ve fuerte y sigue siendo esa figura crítica y analítica que ha marcado la pauta en los medios deportivos, no deja de ser un hombre de 78 años.

UNIDOS POR UN BIEN COMÚN

Francolivers, mis Pumas se vieron vivos al escoger el horario de mediodía para recibir la Vuelta de los Cuartos de Final ante Rayados. Unos dirán, “ya que los pongan en Semifinales”, pues creen que eso será el mayor factor, peeeeero no todo es tan fácil. De ‘bote pronto’ les puedo decir que hubo jugadores auriazules que no tomaron tan bien la decisión, hay muchos a los que no les gusta jugar a mediodía (con justa razón) y pusieron cara de ‘fuchi’.

Aún así, se les convenció con palabras y frases de esas que usa mi profe Gustavo Lema y a todos les pareció que para pasar contra Monterrey esto lo podían usar a su favor. Saben que la altura les pesa y ahora, con el calor nuevamente, veremos si La Pandilla pone resistencia en CU. Y para irse acostumbrando otra vez al calor, en esta Fecha FIFA tuvieron algunos interescuadras contra canteranos en pleno rayo de sol, ya que hasta para ellos será algo diferente estar a las 12 en el Olímpico Universitario, pues solo lo hicieron dos veces en el torneo.

ATLAS LE AMARGÓ DESPLEGADO A CHIVAS

Como dicen por ahí, del plato a la boca se cae la sopa. Y mis orejas tapatías me cuentan que en Guadalajara se quedaron con las ganas, y es que al más puro estilo de Don Jorge Vergara la gente de Chivas pensaba burlarse de la derrota mil del Atlas con un desplegado con la frase: "Gracias por todo, valen mil".

Perooooo, pues en la cancha les salió el tiro por la culata, y los Rojinegros pudieron festejar gracias a que Aldo Rocha y compañía evitaron el descalabro. Así que se quedaron con las ganas del desplegado mientras observaban cómo los atlistas, hasta Peso Pluma, les hacían la seña de que eran sus hijos mientras mecían las manos como cargando un bebé. Ahora sí, que ya será para la otra para los rojiblancos.

