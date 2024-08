Le tocará tajada a La Bomba

Ahora sí les tengo una de Dios Padre... Resulta que Juan Carlos Rodríguez, el alto comisionado del futbol mexicano, se está tronando los dedos de la presión porque necesita cerrar los 1,300 millones de dólares del fondo de inversión que les prometió a los dueños que traería.

La suma que ayudará a mejorar las condiciones del futbol mexicano, según nos dicen, por supuesto que enamora a cualquiera. Aunque yo pensaba que el buen Juan Carlos estaba preocupadísimo por cerrar lo del fondo por el bien del futbol, resulta que esa no es su única preocupación. Me cuentan que los dueños de dichos clubes le autorizaron llevarse una jugosa comisión tras la firma.

No pude confirmar el monto final, pero me aseguraron que es de al menos cuatro por ciento del total, es decir, al menos 52 millones de verdes, que al tipo actual de cambio serían más de ¡MIL millones de pesos! No, pues así, yo también estaría MUUUUUY preocupado por el futuro del balompié nacional.

HASTA EN GRECIA SE CUECEN HABAS

¡Ey, ey, no se asusten! Sé que los seguidores de Rodolfo Pizarro, hasta en Grecia, se han de preguntar por qué no es usado por Matías Almeyda en el AEK de Atenas. Me dijeron desde el Viejo Continente que le quisieron bajar el sueldo al mexicano y, obviamente, Pizarro no se dejó, por lo que lo mandaron a la congeladora. O sea, hasta en Grecia se cuecen habas con temas de directivos que buscan aprovecharse al máximo de sus jugadores.

El tema se puso muy tenso porque, recordarán, el mediocampista estaba en pláticas con Bravos de Ciudad Juárez y todo indicaba que estaba cerrado, pero había un ‘pero’, y era justamente que el equipo helénico no permitió que se cerrara la transacción cuando ya en el equipo mexicano del norte estaban haciendo ajustes para el gráfico con la playera verde. En fin, se me hace que ese caso está perdido para Pizarro, que tiene contrato un tiempo más, así que habrá que esperar para ver cuándo desbloquean al buen Rodolfo, que seguro busca estar en su mejor nivel.

ALCÁNTAR DEFINE ESTRATEGIA DESDE EL STARBUCKS

Si quieren confiarle un secreto al ‘Bora’ Alcántar, DT del Atlante, piénsenlo dos veces, ja, ja, ja. Y no porque el estratega de los Potros sea comunicativo, sino porque la cautela no parece ser una cualidad que él maneje. Y es que ya van varias veces que me lo encuentro en el Starbucks de Artz, bien acomodado, junto con su asistente, analizando los partidos del equipo y de los rivales; vaya, planeando lo que hará o no en el próximo juego.

Así que si usted es del equipo rival y quiere propinarle la primera derrota a los Potros en este torneo, pues solo vaya a sentarse a la mesa de atrás, pare la oreja y sabrá cómo piensa jugar el entrenador el próximo duelo.

Ya no sea así, don Emilio Escalante, póngale una buena oficina y un café de altura para que su estratega no ande en cafeterías definiendo el futuro del Atlante.

EN LA BENITO JUÁREZ LAMENTARON LA ELIMINACIÓN DEL ÁGUILA

Parece chiste, pero es real... No solo el americanismo estaba rezando para que el América avanzara a la Final de la Leagues Cup, sino también los de la Alcaldía Benito Juárez, y usted dirá, “¿y eso por qué?”. Pues resulta que en su plan de acción, los querubines planearon hacer remodelaciones en las inmediaciones del estadio, entendiendo que Atlante seguía jugando, pero no tiene el mismo arrastre que las poderosas Águilas. Y pues cuál va siendo su sorpresa cuando los dirigidos por Jardine perdieron ante Colorado y sí jugarán su partido del fin de semana cuando reciban al Puebla.

Su planeación se fue por la alcantarilla y les ganó el tiempo, ahora están contra reloj, ya que quieren evitar que la afición americanista colapse la zona debido a que la calle que rodea al estadio está cerrada por las obras; por lo pronto, no hay luz ni pavimento y, si le sumamos las lluvias que están cayendo en la ciudad, se avecina un tormento para quienes asistan al juego.

RANDAL COMPITIÓ CON UNA COSTILLA ROTA

Todos sufrimos el clavado que dejó sin oportunidad a Randal Willars de una medalla en París 2024. Veíamos al mexicano con amplias opciones de colgarse una presea porque en la prueba lo estaba haciendo perfecto, pero en su penúltima ejecución falló y eso lo separó del podio.

Por supuesto, la decepción fue inmediata. Como todos, lo sufrí, pero hoy tengo que confesarles que aplaudo de pie a Randal, aunque se haya quedado en la línea. En su regreso a México, en una plática motivacional que dio, confesó que compitió con una costilla rota; así como lo lee, ¡una costilla rota! Su relato dejó atónitos a todos, de hecho, él estaba llorando mientras lo contaba.

Randal se lastimó dos semanas antes de la competencia; de hecho, no sabía si podía competir, pero el corazón y las ganas lo llevaron a la fosa de clavados. Así que con todo y su lesión, tenemos que aplaudirle que no se haya vencido y que haya tratado hasta el final para conseguir una presea.

