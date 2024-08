Leagues Cup hasta el 2026

A veces, les confieso, me quisiera dar de topes contra la mesa... Y es que he escuchado mucha información en torno a la Leagues Cup, a ver ‘Francolivers’ dejémonos de confusiones porque escuché hace poco la posibilidad de que el torneo va a desaparecer... Me quedé atónito y luego luego hice una llamada con mi fuente 'gringa' y en el medio inglés que entendí (jijiji les fallo, les fallo, no soy perfecto) me aseguró que la competencia binacional está asegurada hasta después de la Copa del Mundo 2026.

También me explicó que le ha llegado información hasta Estados Unidos de que el próximo año no se realizará el evento por cuestiones de calendarización y me volvió a alzar casi la voz, diciéndome que la Leagues Cup se juega en el 2025 sí o sí aunque haya Mundial de Clubes. La neta se me fue la saliva por la garganta porque me ratificó que el certamen es un buen negocio para las dos Federaciones por su modelo económico, amén de que queda claro que la MLS tiene un buen nivel competitivo, aunque acá nos aferramos a que la Liga MX está por encima de la estadounidense.

He de confesar que algo que no me gustó es que me dijo que también le han deslizado información en el sentido de que México recibirá partidos del torneo en nuestro país, a lo que me expresó: “Oh my good! No way!”, para explicarme que a nadie en lo económico le interesaría un St. Louis contra Gallos Blancos, por lo que me tiró la idea de que habrá juegos en México, ya que no está hoy considerado en la mesa de la organización. Así, pues, espero que quede claro que esto va viento en popa, pues los números están más que negros y eso gusta a La MLS y Liga MX. Ok?

ASÍ ENGANCHÓ TELEVISA A LOS ATLETAS

Después de la euforia de los Juegos Olímpicos, y con unos días más en calma, me di tiempo de visitar a una de mis orejas que estuvo en la justa Olímpica para platicar de los chismes, perdón, de los pormenores del evento. Y me enteré de la forma en que Televisa enamoró a los atletas para firmar contratos de exclusividad, como lo hizo el medallista Osmar Olvera. Y es que recordemos que después de conseguir su segunda presea, el clavadista no pudo atender a los medios porque necesitaba ir primero a los foros de la fábrica de sueños, algo que por supuesto indignó a todo el mundo.

Pues resulta que Televisa les hizo un plan de seguimiento a los atletas, les prometió (bajo contrato) que no sólo sería el interés olímpico, sino que seguirían su carrera, pero sobre todooooo los capacitaría para crear contenido y atraer a patrocinadores que los apoyaran con sus carreras. Así que la televisora fungió y fungirá como una “agencia de representación de atletas” para ayudarlos a capitalizar sus logros y así conseguir una lanita; algo que quizá debería haber hecho el COM como planes de apoyo.

EN LA CUERDA FLOJA

Después del fiasco que resultó la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup, se viene el regreso de la Liga MX y un par de técnicos se ponen a temblar, pues su cabeza parece estar muy cerca de la guillotina. Mauro Gerk, quien de milagro no lo han corrido en Querétaro luego de casi 5 meses sin ganar, ser último lugar en el torneo y haber sido de los primeros equipos mexicanos eliminados, es quien más ansioso se encuentra, pues su permanencia parece insostenible si sigue dando malos resultados; y en ese mismo tono, aunque con un poco más de aire, aparece el Chepo de la Torre con Puebla, pues lleva más de un mes sin registrar una victoria con 5 partidos dirigidos, pero aquí el tema también radica en que el ambiente al interior de la plantilla no es el mejor debido a que el estratega es muy impaciente; veamos qué pasa, yo espero que ambos logren mantener su puesto un rato más, obviamente sacando buenos resultados.

CERRAR EL REDIL NO ESTÁ FUNCIONANDO

Y ya para cerrar, mis queridos ‘francolivers’, les cuento que tengo ganas de llevar pastel y velas al entrenamiento de mis Chivas, pues se cumple un año desde que la directiva y cuerpo técnico decidieron cerrar las puertas de los entrenamientos para concentrarse en lo deportivo, sacar buenos resultados y evitar que los medios descubrieran esos planteamientos tácticos que sorprenderían al mundo, jajaja.

Esteeeee después de un año ya vimos que la estrategia no funcionó, que no pudieron describir el hilo negro y en su defecto sólo crean un ambiente hostil con los medios. Algunos directivos ya levantaron la mano para puntualizar los errores de la estrategia y esperan que eso cambie pronto; mientras tanto, ¡silencio!, porque Chivas está entrenando y nadie puede saber lo que están maquinando, ja ja ja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLUB AMÉRICA, LA PLANTILLA MÁS VALIOSA EN CUARTOS DE FINAL DE LEAGUES CUP