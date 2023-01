Liga MX tendrá aún menos transmisiones gratuitas

MENOS GRATUITOS

Si estás con los que nos quejamos por esta tendencia de tener que pagar extra por ver futbol mexicano de una vez te recomiendo que dejes de hacer corajes, porque no va a cambiar, al contrario, se irá cerrando cada vez más la opción gratuita, pues el negocio va al alza, y tanto clubes y televisoras no tienen visión a futuro sobre el mal que están haciendo, sino que quieren las ganancias inmediatas.

Primero, me cuentan que en Liga MX están preocupados, mi compadre Mikel está buscando cómo revertir y mostrar que el futuro es negro si siguen quitando espacios para que la afición siga los partidos, pero como no tienen voz en el negocio entre equipos y las señales, sólo puede aconsejar en corto a directivos, esperar hasta la asamblea con los patrones antes de la Final de este torneo. Es decir, muy poco.

Para las televisoras, su porvenir se fincó en la señal pagada, por streaming sobre todo. Por ejemplo, Televisa asegura que el servicio de ViX fue todo un éxito y la rompió en el Mundial, y sigue repartiendo a iZZi y a SKY, que por cierto tras el Mundial se quedó sin buena oferta deportiva, cavó su tumba. ViX+ es la versión de paga y en Chapultepec 18 aseguran que les va de lujo, así que seguirán repartiendo toda la oferta que tienen cada vez más en restringido.

Los de Fox aseguran que andan por las mismas. Pregunté a mi oreja del canal azul, y sin darme números oficiales, me contó que los jefes dicen que ya rebasaron el millón de suscriptores, cosa que dudo mucho. Podrá ser gente que se registró, pero que paguen los 110 pesos mensuales, jamás. El caso es que no están dispuestos a cambiar y cada vez veremos menos partidos en abierta, una tendencia irreversible.

NO LE CACHARON

Donde no entendieron los cambios en el inicio de temporada fue en el Nido. Me contaron que el grupo no quedó conforme con los cambios que hizo el Tano Ortiz para iniciar el torneo contra Querétaro.

Ortiz optó por no iniciar con Henry Martín y Néstor Araujo el pasado sábado en el Azteca, y las críticas no se hicieron esperar por parte de la afición. Y también al interior no terminaron por cachar lo que quería el técnico con el Cabe de ‘9’, y que el argumento fue por no haber hecho la pretemporada completa por las vacaciones mundialistas.

El semblante del Tano ya no es igual a cuando tomó el cargo y en las conferencias de prensa cada vez destila menos sonrisas, espero que la presión que aumenta sin el título no termine por tronarlo. Hoy cuenta con mucha paciencia de la directiva para componer el barco y conquistar la 14.

CONDICIONÓ EL NÚMERO

Ya se habló mucho del ‘77’ de Dani Alves, lo que fue un capricho que le cumplió Pumas al brasileño e hizo que la Liga MX también se subiera al berrinche. De entrada, por reglamento sólo se pueden dorsales del 1 al 40, a menos que sea un canterano de otra división, o que la presidencia del torneo haga una excepción. Como fue para el lateral de la Canarinha.

El torneo que arribó Alves, pidió el ‘70’, pero Pumas no logró convencer a la Liga MX. Para éste, Dani puso como condición que ya le entregaran el doble siete. Universidad explicó esto a Doña Liga y Mikel aceptó cumplir el capricho.

Me contaron que Dani Alves es fiel creyente de la Numerología, y que el ‘77’ sugiere “estar en un viaje que revela lecciones de vida”; además, “es protección eterna, impulso y motivación para seguir caminando pese a los momentos malos”.

Y ahí está, un dorsal que jamás había ocupado, pero como lo pidió como condición, la UNAM y Liga MX doblaron las manos con tal de tener a Dani Alves jugando en CU.

A BAJAR LOS TAMALES

Ya para cerrar, entrados con todo en la cuesta de enero, te cuento que me di una vuelta por Morelos, al Estadio Matamoros, donde jugaron los extintos Colibríes, para el juego entre leyendas de América y Cruz Azul, con jugadores retirados de forma reciente como Ángel Reyna, Tito Villa, Ricardo Osorio, El Negro Medina, Jagger Martínez, Jair Pereira y hasta Salvador Carmona, con motivo de las Fiestas de Xochitepec, con el Gober Cuauhtémoc, quien fue el foco de atención y hasta anotó. Pues varios le metieron duro a las cenas navideñas, pero de la última década, y necesitan hacer propósitos para bajarle a los tamales, el más fue Melvin Brown, y si no, para muestra un botón, irreconocible.

