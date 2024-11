No es por envidia, sino por indisciplina

Mis queridos francolievers, cuando vi al buen Fernando Guerrero señalar con nostalgia el gafete FIFA que le van a arrebatar al final del torneo, casi, casi se me salió una lagrimita, y eso que yo no soy de los que se conmueven fácil, ¿eh? Pero es que ver cómo se despide de su cachito de gloria sí da un poquito de cosquilla en el corazón... aunque después, ya saben, me puse a investigar los porqués de su adiós.

Porque, claro, muchos dicen que es pura envidia y capricho de los altos mandos. Pero ¡tómala! No hubo que escarbar mucho. Mi oreja, que estuvo en una plática de las buenas con gente pesada del futbol, me contó que le dijeron clarito al 'Cantante' que su tiempo con el gafete FIFA ya caducó. ¿La razón? Pues resulta que don Guerrero no sólo se les indisciplinó en lo local, sino que también hizo de las suyas en eventos internacionales.

Sí, así como lo leen: según los de arriba, el 'Cantante' no cumplió con el 'ABC' que exigen para portar el bendito gafete, y no hay vuelta de hoja, francolievers. La resolución está más firme que una barrera defensiva: ¡bye bye al gafete FIFA del 'Cantante'!

QUIEREN UN TRI BIEN CURTIDITO

Pero el chisme de esa charla con miembros de la FMF y el DT Nacional no se quedó ahí, resulta que el ejercicio realizado fue bastante productivo para hablar con las netas, y para hacerlo Javier Aguirre se pinta solo, pero pues esas sí me las voy a guardar porque justo fue de "cuates", lo único que les puedo contar es que hay preocupación en el seno de la Selección, pero no de la mala, sino de la buena, de esa que te pone a trabajar pues están buscando a toda costa que los partidos del Tri previo al Mundial en casa sean de alto nivel, con equipos que le exijan y lugares hostiles, digamos que para terminar de sacarle el carácter a los jugadores mexicanos. Y es que la vara está alta, pues están pensando claramente en que la Selección Mexicana termine el Mundial del 2026 por lo menos entre los ocho mejores del mundo.

¿A POCO SE HABÍAN OLVIDADO DE ÉL?

Mis francolievers, en el mundo Chiva, como bien diría Omar Bravo, "ya perdimos la capacidad de asombro", pero a mí, mis orejas no dejan de darme sorpresas. Me cuentan que uno de los motivos por los que el Guadalajara sigue sin técnico es, nada más y nada menos, porque un viejo conocido anda todavía moviendo los hilos en la sombra para "asesorar" a los Vergara.

Así es, mis queridos, Marcelo Michel Leaño, desde el anonimato y casi en modo fantasma, está metido en algunas decisiones de la parte deportiva y, dicen, ya les dejó una lista de nombres para ocupar el banquillo. No está solo; también colabora con los directores deportivos en la misión de encontrar al próximo técnico del Rebaño Sagrado.

Ahora, lo que ya no sé es si la mano de Leaño ayuda o mete más ruido en el corral, pero ahí se las dejo para que cada quien juzgue, ¿será bendición o piedra en el zapato?

MAL Y DE MALAS

En Coapa no los calienta ni el sol. Caer en el Play In ya era un trago amargo, pero ahora les toca jugarlo de visita en Tijuana, en esa cancha sintética que es una trampa para las lesiones, algo que ha sido el pan de cada día este semestre. Y ojo, que los enojos van de arriba a abajo.

La directiva anda preocupada, ¿dónde van a jugar si avanzan a la Liguilla? El cuerpo técnico no duerme, preguntándose a quién podrá usar en el partido contra Xolos, y los jugadores... bueno, ahí está la novela.

Diego Valdés anda que arde por las declaraciones de su técnico que lo dejaron en mal. Jona Dos Santos, por su parte, inconforme porque Alan Cervantes ya le comió el mandado. Y Sebas Cáceres desesperado, entre lesiones, falta de ritmo y ahora fuera de la convocatoria, con su sueño de emigrar cada vez más lejano; al uruguayo ya le urge volar del Nido, pero así... está complicado.

Todo mal en el Nido, mis francolievers. Habrá que ver cuánto más calientan estos temas extracancha el ambiente en pleno cierre de torneo.

LOS MANDAN A DAR PATADAS

¡Vaya zafarrancho el de Atlante vs Dorados! Resulta que Emiliano Sánchez, perdió la cabeza -literalmente- y se fue directo contra Max García. Un cabezazo digno de otra categoría, y al final se fue expulsado, pero el show apenas comenzaba.

Resulta que, según mis informantes, tras el pitazo final, un jugador de Dorados se le acercó a uno del Atlante y, como quien no quiere la cosa, le soltó: "Una disculpa, compadre, pero nos mandaron a coserlos a patadas. No estoy de acuerdo, pero ya sabes, órdenes de la directiva", la cual, por cierto, ni fue al estadio, ¿casualidad?

Mientras tanto, mi oreja en la FMF me cuenta que a Sánchez le viene una sanción de tres partidos por su espectáculo en la cancha, aunque no fue el único con problemas. 'El Loco' Abreu, al final del partido, soltó una de esas frases que hacen historia: "Se cagaron en las reglas". Pues resulta que esas palabritas también le van a salir caras; le viene una sanción fuerte.

En fin, vergonzoso que un equipo de Sinaloa, donde ya de por sí la violencia desmedida es tema de todos los días, esté alentando la brutalidad en la cancha.

