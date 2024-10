No espanten a mi Chequito

Mis queridos francolivers, ¡yo ya estoy más que listo para ver a mi Checo Pérez brillar en el Gran Premio de México! Las actividades ya están por comenzar y, como buen mexicano, Checo ha llegado para ser el centro de atención. Dentro de su agenda, el piloto de Fórmula 1 participó en la ya tradicional ‘cascarita’ organizada por su patrocinador Telmex, donde convivió con leyendas del futbol como Jorge Campos, Joaquín Beltrán y Moisés Muñoz. Pero no todo fue risas y buen futbol...

Casi, casi nos descuentan a nuestro "viejo sabroso". Resulta que, mientras todo transcurría de manera divertida, un dron de esos que están de moda en eventos masivos perdió el control y se desplomó peligrosamente cerca de Checo y su compañero Max Verstappen. Por fortuna, ambos salieron ilesos, pero uno de los invitados no tuvo la misma suerte y terminó con un golpe en la cabeza. No se preocupen, mis francolivers, que el accidentado fue atendido de inmediato por el equipo organizador. Pero eso sí, el susto se lo llevaron los conductores Giselle Zarur y Ramón Barrenechea, quienes vieron de cerca lo que pudo ser una verdadera catástrofe en la previa del GP.

¿LEY DEL HIELO CON CHIVAS?

Y hablando de cosas raras, ¡mis francolivers! Parece que a nuestro querido Rebaño Sagrado le están aplicando la "ley del hielo" en TUDN. Después de que el equipo despertó y por fin volvió a ganar, me lancé a Instagram para darle like a todas las publicaciones que celebraran el triunfo... pero, ¡oh sorpresa! TUDN ni siquiera mencionó al equipo, ¡nada de nada! Como si no hubieran jugado. Me resultó extraño, pero luego lo entendí: el Rebaño ya no es transmitido por ellos, ahora lo lleva Amazon Prime.

¿Será que por eso los ignoran en una de las redes más importantes de la televisora que solía transmitir sus partidos? Algo me huele raro, porque es uno de los dos equipos más importantes del país. A lo mejor, los de TUDN siguen dolidos por no tenerlos en su catálogo. Como sea, me parece una actitud extraña. ¡Ya veremos si la ley del hielo sigue o se derrite con los buenos resultados!

LES PICARON EL ORGULLO

Lo que parecía el final del Rebaño se ha transformado en un verdadero renacimiento. Después de lo que fue la tormentosa salida de Gago, el petardo que lanzó Roberto Alvarado en la sala de prensa, y las dolorosas derrotas en el Clásico Tapatío y el Nacional, muchos pensaban que Chivas se iba en picada. Pero no, mis francolivers, el equipo sacó su orgullo y resurgió como el ave fénix.

Me cuentan que lo que más picó al equipo fueron las mentiras del ex técnico, quien les aseguró que se quedaría para luchar junto a ellos. Creyeron en su proyecto, pero cuando los dejó, se unieron más que nunca y se prometieron demostrarle a Gago que Chivas era más grande que sus problemas. Y vaya que lo han demostrado, con dos triunfos al hilo y la posibilidad de cerrar una semana perfecta de nueve puntos. Así que, mis francolivers, después de tanta tormenta, el Rebaño ya está viendo su arcoíris.

