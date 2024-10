No se mide con la misma vara

Mis queridos francolivers ¿están listos para ir a pedir su calaverita? Porque yo estoy más que preparado con mi disfraz para pasar de incógnito; y a quienes vi muy participativos con el Halloween fue a los celestes, quienes, haciendo gala de la unión que hay en el grupo, compartieron fotos de la fiesta de disfraces que hicieron.

Y es que como todo es miel sobre hojuelas para ellos, pues ni quien los juzgue de que andan organizando celebraciones en sus tiempos libres.

Caso contrario para mi Alan Mozo quien recibió una serie de críticas por andar bebiendo tequila como si fuera jalisciense. Y es que claro, aunque lo hizo en su tiempo libre, las malas lenguas dicen que fue después de la derrota ante Puebla, aunque, por supuesto, eso nadie lo ha podido confirmar.

Y sinceramente, en esta cuenta no estamos para juzgar a nuestro querido Mozo, ya atrás quedaron esas prácticas donde queríamos que el futbolista estuviera encerrado sin tener una vida “normal”. De hecho, tengo que confesar que celebré encontrarme en redes sociales mensajes de apoyo para el exjugador de Pumas, pues aseguran que él no le debe nada a Chivas... Ahora sí que no a todos se les juzga con la misma vara.

Y LA FIESTA SIGUIÓ Y SIGUIÓ

Y resulta que los futbolistas andan muy participativos en todos los eventos sociales, y el Gran Premio de México no fue la excepción, pues vimos desfilar en la gran fiesta de México a personajes como Igor Lichnovsky, quien no anda jugando por recuperarse de una lesión, pero sí nos lo hemos encontrado en los mejores eventos; también vimos a JJ Macías muy bien acompañado, a Andrés Guardado con su esposa, a Charly Rodríguez, el DT sensación: Anselmi, los exfutbolistas, Miguel Layún y Rafael Márquez, digamos que la F1 en México no se la perdió nadie, y pues cómo no, si es uno de los grandes eventos que tiene el país.

EL ‘MACHÍN’ SE EXIGE Y CONSIENTE

Francolivers, como saben, yo tengo orejas y ojos en todos lados y desde la semana pasada les quería contar que hay un mexicano que anda invirtiendo de lo lindo sus jugosas ganancias en la Premier League; así es, les hablo de Edson Álvarez, quien decidió llevarse a su casa en Londres a dos mexicanos, por supuesto contratados para su uso particular. Los dos afortunados son ni menos que Giber Becerra y un chef mexicano.

A Giber, aquel Preparador Físico que trabaja en el cuerpo técnico del Piojo, se lo llevó porque quiere que le ayude a estar a tope en la liga, no quiere lesiones y quiere seguir compitiendo al más grande nivel, como lo ha hecho hasta ahora, y como Giber no tenía equipo, pues decidió aceptar la oferta del ‘Machín’. Después, Edson sumó a un chef mexicano, pues no está dispuesto a seguir extrañando la comida mexicana, así que contrató sus servicios para que él y su familia siempre estén consentidos con el sabor de nuestro país. Ahora sí que es dinero bien invertido, pues mi Edson estará bien comido, pero también bien fitness.

