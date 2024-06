Patitas pa’qué las quiero

Sinceramente no sabía que el Comisionado Juan Carlos Rodríguez y el Presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, habían tomado un curso de escapismo con los agentes del servicio secreto británico. Y es que ayer, después de la presentación del balón con el que se jugará el torneo, los directivos emprendieron la huida con la facilidad de un agente del M16.

Y cómo no, si el Comisionado pospuso, por segunda ocasión, la Asamblea de Dueños donde tiene que presentar el proyecto de inversión de los mil millones de dólares y los cambios que tendrá la Liga MX.

Y como Juan Carlos no quería dar explicaciones a mis amigos de la prensa, prefirió salir por la puerta de atrás.

EL 'VASCO' AÚN NO SE ARREGLA CON TUDN...

Se nos viene la noche con la llegada de la Copa América que ya está a la vuelta de la esquina y el TRI aún no tiene el sí de Javier Aguirre para integrarse al equipo de la Selección; sin embargo, el ‘Vasco’ no sólo no se ha arreglado con el TRI, tampoco ha logrado cerrar el acuerdo con mis amigos de TUDN. Perooooooo, no se espanten, no es que Aguirre no vaya a estar en las transmisiones de la empresa que fabrica sueños, sino que no ha cerrado el acuerdo global.

Resulta que Javier sí estará en los programas de LA JUGADA de la Copa, pero no han podido convencerlo de participar también en las transmisiones de los partidos de Mi Selección. Y es que la televisora quiere armar su dream team para competir con los del Ajusco. Televisa quiere que sus narraciones sean con Vaca, La Volpe, Faitelson y la pinza la cierre el ‘Vasco’; así podrán competir por el rating contra Martinolli, García, Jorge Campos y Zague.

Ya veremos quién logra firmar al ‘Vasco’, si la televisora para que aporte en los partidos del TRI o Mi Selección para que los ayude con recomendaciones durante los encuentros.

¡YA FICHARON AL 'PIOJO'!

Después de que mi casi compadre Miguel Herrera se despidiera de Xolos tras un torneo de pesadilla, donde los de la frontera no tuvieron ni pies ni cabeza, resulta que el ‘Piojo’ ya consiguió trabajo. Así como lo leen, el técnico amado y odiado en el futbol mexicano fichó nada más y nada menos que para…(música de redobles) Faaaaaxxx Sports.

Miguel debutará este jueves en las canchas de Fox para ser parte de la parrilla de conductores y analistas, pues ya ven que todos se están preparando para la Copa América, que seguro dará mucho de qué hablar, y qué mejor que tener a un ex técnico nacional para evaluar el trabajo de Jimny Lozano.

EL 'MACHÍN' SE HACE ESCUCHAR

Un capitán ejemplar. Me cuentan que en la concentración del TRI ha llamado mucho la atención la forma en que Edson Álvarez asumió la responsabilidad de líder, pues ante las ausencias de Ochoa, ‘Chucky’ y Henry, el mediocampista del West Ham quedó como uno de los experimentados y el Jimmy le dio el rol de guiar al grupo, tarea que me informan está haciendo muy bien teniendo contacto con todos, siendo el que alza la voz en los momentos en los que hay que hacerlo, inclusive me dicen que Edson despidió de la mejor manera a los seleccionados que fueron cortados que él mismo Lozano.

Edson tuvo la idea de regalarles un balón firmado por todo el equipo como detalle de agradecimiento, y a todos les dijo que los quería volver a ver pronto en una convocatoria; bien por el ‘Machin’ que vaya que ha crecido en todos los aspectos por el Viejo Continente.

UN FLORES NUNCA DEJA SOLO A OTRO FLORES

Después de que Silvana Flores dejara a las Rayadas, su posible fichaje con Tigres suena cada vez más fuerte. ¿Pero por qué las Amazonas darían de alta a Flores en su plantilla? Resulta que el equipo felino no ve descabellada la situación porque dando de alta a Silvana tendrían a los hermanos Flores en sus filas, hoy cuentan con Tatiana en el equipo femenil y Marcelo en el varonil.

Hacerlo, podría ser un atractivo mediático; sin embargo, las Amazonas no necesitan mucho de ello, pues han demostrado ser lo suficientemente atractivas en lo futbolístico. Es ahí cuando evalúan la situación, pues Silvana no dejó los mejores números con su rival. Veamos si la sangre logra ser un lazo suficiente para la directiva felina.

