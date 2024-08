'Piojo' Alvarado, negocio de dos

¿Cómo ven exportar a un habilidoso jugador a tierras de cracks? Suena raro, ¿no? Bueno, en México no cantamos mal las rancheras. Ahora que leí la información sobre Roberto ‘Piojo’ Alvarado y que interesa al Flamengo de Brasil, e incluso ya habrían mandado una oferta, me puse a investigar en cuánto les saldría a los sudamericanos llevarse la joya mexicana de las Chivas.

Bueno, pues resulta que, después de un par de llamadas a Jalisco y Ciudad de México, me aseguraron que Roberto está valorado, como mínimo, en siete millones de dólares, cantidad que por supuesto ya debe haber crecido un poco más en los últimos años.

Lo que me juraron es que la carta del que pudo haber jugado en el Manchester City está dividida en 50/50, es decir, que si el atacante se vende en 10 (estoy exagerando), cinco van para las Chivas y la otra mitad para La Máquina, para hacer caja. Lo cierto es que, desde hace poco, está muy de moda quedarse con un porcentaje de las transferencias. Por ejemplo, si ‘Santi’ Giménez se vendiera en 35 millones de dólares, el 20 por ciento (unos siete palos verdes) irían a las arcas del Cruz Azul. Vamos a ver qué pasa con el ‘Piojo’, que ya demostró que pica duro.

PIOVI Y SÁNCHEZ SE QUEDARON CON LAS GANAS

Mis queridos Francolivers, sé que en redes sociales se están comiendo vivo a Igor Lichnovsky por irse a la pelea de Mayweather antes de que acabara el partido del América contra el flamante Puebla, y pues sí, este muchacho se pasó; peroooo les tengo más chismecito del evento. Como siempre, estuve ahí, en asientos VIP, así que pude enterarme de todoooooo.

Resulta que, además de Igor, andaban Jorge Sánchez y Gonzalo Piovi, con sus respectivas parejas. Estos muchachos estaban muy emocionados por el evento y, por supuesto, no querían dejar pasar la oportunidad de retratarse en el ring con una de las máximas figuras del boxeo: Mayweather; pero resulta que los dos tuvieron que quedarse vestidos y alborotados porque no los dejaron subirse al ring. Al final, lo tomaron con humor, pues hasta preguntaban a dónde sería el after, aunque pensándolo bien, quizá no lo dijeron de broma.

HASTA LOS DE CASA EXPONEN SUS TRAPITOS

Ahora sí que le tocó regaño, y del bueno, al equipo de comunicación del América, y todo por culpa de la televisora local. Ahora que en la semana anduvo el Patrón Azcárraga en el club, coincidió con el día de acceso a la prensa y todo iba bien; pero mientras los medios esperaban a Jardine, les tocó ver desde la sala de conferencias el jalón de orejas que Azcárraga le ponía a la plantilla.

Era de esperarse que los colegas rápidamente apuntaran sus cámaras y teléfonos para documentar el hecho; por eso, cuando la directiva vio las imágenes publicadas, de inmediato pidieron los videos de las cámaras de seguridad para ver quiénes habían sido los responsables del “acceso”. Al ver que prácticamente habían sido tooodos, incluida la gente de casa (TUDN), optaron por ya no hacer nada y sacar el enojo contra su propia gente de comunicación. Están viendo que el niño es chillón y lo pellizcan.

MUCHOS BOLETOS LOS TRAE EL GOBER

Aunque se dio a conocer que los boletos para el regreso de la Selección Mexicana a Guadalajara se encuentran agotados, la novedad es que, aunque la afición tapatía sí hizo su parte y se volcó a comprarlos, pues hay una gran expectativa por ver al equipo tricolor en el Akron, la otra parte es que una gran cantidad de boletos los tiene la gente del Gobierno del Estado de Jalisco.

Y aunque la intención es buena, ya que planean sortearlos y algunos regalarlos para algunas fundaciones u organizaciones, la verdad es que una gran parte de los boletos, básicamente los más baratos, los tiene la gente del 'gober' Enrique Alfaro. Por lo que, si usted quiere ir a ver a México y no tiene boleto, tendrá que esperar o ver quién le puede pasar unas entradas, o hasta en una de esas y le regala un boletito la gente del Gobierno del Estado.

