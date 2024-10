Pumas posterga estreno de uniforme por cábala

Mis queridos francolivers, ya estamos en el ocaso del torneo regular, y como siempre, la información no para de llegar gracias a mis múltiples orejas en el futbol mexicano. Les traigo una historia reciente sobre La Máquina, ese equipo que, este torneo, anda en las nubes y quería lucirse con su tercer uniforme, uno rojo que, dicen, está para enamorar a cualquiera.

La idea era mostrarlo en el partido contra Pumas, un juego estelar, y hasta pidieron permiso con anticipación. Todo marchaba de maravilla, pero mi oreja en Universidad me cuenta que hubo un pequeño "detalle". Resulta que los Pumas tienen una cábala que los lleva a vestir de azul cada vez que enfrentan a los celestes. Así que, en la semana previa al partido, les informaron a los de La Máquina que no habría manera de cambiar el uniforme: Pumas se quedaba con su azul, y el equipo local tenía la última palabra. ¡Ni modo! A veces las cábalas pesan más que cualquier plan de estreno.

EL AZUL NO TERMINA POR CONVENCER AL AMÉRICA

Se sabe que el estadio de la Colonia Nochebuena no cumple con las condiciones ideales para albergar un partido de Primera División; de entrada la llegada y salida de los jugadores al palco que les asignan es un desastre, ya que es el mismo acceso que ocupan los aficionados y, como saben, el único pasillo que rodea el inmueble es muy angosto, por lo que los jugadores que no van a la banca terminan aplastados por la multitud. Y ese mismo pasillo se convierte en una fila interminable para los sanitarios al mediotiempo; hay gente que se ha formado hasta 20 minutos para poder ingresar.

Y la última que les incomodó en Coapa es que no se han podido estacionar en la Plaza de Toros para utilizar el túnel subterráneo que conecta al estadio debido a una Corrida y al concierto del Potrillo Fernández, por lo que han tenido que estacionarse en la calle frente a la Puerta 1, pero también es un caos la maniobra y el fin de semana ya no se le vio buena cara a uno de los presidentes del club cuando arribaron al recinto. Parece que los días del América en ese estadio están contados.

EL CLUB DE TOBY

Cuando mi teléfono empezó a sonar con una serie de mensajes de que Carlos Hurtado volvió a meter manos y nariz en el futbol mexicano, casi me voy de boca, y es que el Señor Miami estaba “borrado” del futbol mexicano o por lo menos de la cúpula; pero resulta que le volvieron a abrir las puertas de par en par, y aunque no será su persona la que aparezca en las oficinas y susurre en los oídos de los federativos, serán sus operadores los que harán de las suyas.

Mi excompañero en RÉCORD, Rubén Rodríguez, reveló que Víctor Manuel Aguado ocupará el cargo de Director General de Servicios Institucionales, mientras que árbitros le confirmaron a mi compañero René Tovar que Juan Manuel Herrero será Director General de Arbitraje, y no son todos, pues hay un gringo que también llegó a las filas de la FMF para ser jefe de José Romano, y por supuesto este gringo es parte del equipo de Hurtado. Así que volvemos al club de Toby y a los tiempos de Hurtado. ¡Dios mío! Dimos como 100 pasos para atrás.

¿TODO BIEN CON MOZO?

Después del video que circuló en redes sociales, donde vimos a Alan Mozo como buen tapatío, aunque nació en la CDMX, echándose un tequila. Resulta que no hubo multa por parte de Chivas porque entendieron que lo hizo en su tiempo libre; sin embargo, ya le advirtieron a él y al equipo en general que no quieren ver ese tipo de situaciones circulando en redes sociales porque no es la imagen que el club quiera reflejar, por eso aunque estén en su tiempo libre no pueden olvidar que son jugadores del equipo más popular de México y lo tienen que respetar, así que en pocas palabras “si toman, no se graben” porque sino vendrá la mano dura.

