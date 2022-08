Pumas respalda a Lillini... por ahora

RESPALDO… POR AHORA

El Rector ya se puso a chambear. Lo que sucede con Pumas provocó la reunión de la alta plana del Club Universidad, con el Inge Silva y el Doc Mejía Barón, además del técnico Lillini en Rectoría, y el doctor Graue se mantuvo firme al respaldar las recientes palabras de su directiva: confía en que el timonel sabrá sacarlos del bache.

Eso sí, me dicen que esto es por el actual certamen y como no se quieren dormir en los laureles, en corto van a empezar a visualizar quién puede ser el relevo a futuro. La opción natural es Ricardo Ferretti, con quien el Doc tiene gran amistad y conoce como la palma de su mano, pero al Tuca aún no le hacen ofrecimiento. Paciencia.

FIGURA CON POCO LIDERAZGO

Pregunté qué ha pasado en el vestidor azul y oro tras las derrotas, buscando quién pegó un grito o alzó la voz para hacer reaccionar a los que quedan a deber, pero me dicen que han sido un cementerio. Por ahí algunos canteranos medio hablaron, pero no terminan por convertirse en líderes.

Incluso Dani Alves no ha sido un diferenciador para elevar el ánimo, sigue metido en su pretemporada para llegar con minutos a Qatar 2022, donde por cierto, ya está asegurada su participación, pues así se lo dejaron en claro los auxiliares de Tite que estuvieron de visita. Lo quieren por su experiencia, como guía de la Selecao.

Eso sí, mi Dani sigue atrayendo el reflector incluso entre colegas, y para muestra lo que sucedió en el Akron, cuando los jugadores de Chivas hicieron fila afuera del vestidor de Pumas para pedirle su autógrafo. El más emocionado era Alexis Vega, quien hasta se llevó su playera de Brasil para tener la firma. Es el magnetismo de Alves.

POCOS TITULARES

Ahora con temas del Tri en el molero de moleros en Atlanta. Martino le dará el dulce a algunos jugadores ante Paraguay para cumplir con el compromiso de Doña Fede con SUM, pero la realidad es que salvo el Cachorro Montes, que Rayados pidió que juegue poco, ninguno pinta para titular ante Polonia.

En la portería, mi Richard ‘Tex Tex’ Acevedo será estelar y tiene todo para ganarle el lugar a Cota detrás de Ochoa y Tala en Qatar. Es el portero del futuro.

Otro que va a tener minutos es Emilio Lara, pero en Coapa están preocupados porque presentó molestias musculares y no quieren que otra vez una selección le regrese lesionados. Como Henry ya no viajó por un tema similar, América está pensando en dosificar a sus seleccionados el resto del torneo.

LA SEÑORA LO FRENÓ

Del otro lado veremos a figuras de la Liga MX, como Richard Sánchez y Bruno Valdez, quien ha respondido en la central cuando lo requiere el Tano, a pesar de que fue criticado por la parte radical del americanismo de redes sociales que pedía su salida del Nido. Hoy te cuento cómo es que se quedó.

La salida más cercana de Bruno no fue a Ciudad Juárez, que lo quería sí o sí, sino el que estuvo a nada de sacarlo de Coapa fue el Al Hilal de Arabia Saudita, pues no sólo cumplía el requisito millonario que pedían las Águilas sino que significaba para Valdez el mejor contrato de su carrera, aseguraría el futuro financiero hasta de sus nietos. Así.

Sin embargo, hubo una voz que frenó todo, la cordura imperó en casa y no se volvieron locos por el dinero: fue Magui, su mujer, quien le pidió que no se llevara a la familia a Riad y que lucharan por recuperar el puesto jerárquico que logró tener con el América. Y como donde manda capitán no gobierna marinero, el paraguayo siguió en el Nido, así que hoy se lo pueden agradecer a su señora. Tremenda decisión.

ENTRE NACIONALISTAS

Las que se van a hacer más internacionales son las Chivas renacidas del Guadalajara. Me contaron que una parte de la alta plana de la directiva rojiblanca emprendió el viaje a la Madre Patria a acompañar a Mikel Arriola en su gira europea, y no sólo vuelan para que no se aburra el presi de Liga Meme X, sino que van a cerrar juegos interesantes.

Los directivos del Rebaño harán parada especialmente con su colegas nacionalistas españoles, con el club que sigue a rajatabla en la península los ideales de jugar sólo con paisanos, que también es un histórico y hasta juega con rayas rojiblancas: el Athletic Club de Bilbao.

Van a cerrar las negociaciones para que disputen un par de amistosos, uno en nuestro país y otro en el Viejo Continente, la idea es que sea justo antes del Mundial y también el siguiente año. Que se haga.

AÚN NO MUERE LA SEÑAL

Cuando muchos pensamos que la llegada de ViX significaba el último clavo del ataúd de SKY, porque rompía aquella promesa de tener todos los partidos, eso de que el ‘futbol total’ sólo por su señal, pues resulta que el sistema de paga se defiende y está por lanzar una campaña que lo reposicione.

Están por anunciar la real oferta que tendrá SKY para ponerle en claro a la audiencia futbolera su músculo de transmisiones: De entrada, aunque se les fue la Premier a Paramount, se van a afianzar con uñas y dientes a La Liga en exclusiva, además de tener a la Bundesliga, pero la cereza del pastel y que nadie sabe aún es que otra vez tendrán ¡toooooodo el Mundial!.

Como lo lees, SKY anunciará pronto que los 64 partidos de Qatar 2022 se podrán apreciar en su señal y no como se había pensado que 10 iban en exclusiva por ViX+. Así que está vivito y coleando este sistema.

