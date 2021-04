Renovación a Tuca Ferretti, en pausa

FRENO DE MANO EN SAN NICO

Qué desastre son mis Ti-gue-res. Vaya exhibición que dieron ante el América en el Volcán, no sólo por el terrible nivel, sino por las expulsiones, los reclamos y los abucheos de una tribuna que se dice ‘incondicional’. Me da gusto que esa afición que han calificado como conformista, que protege de más a los suyos, por fin reclame lo que creen merecer por su estatus como mejor equipo de la década anterior.

Te escribo de un par de temas. Primero, del caso del aficionado que sacaron del estadio por reclamarle al Tuca que metiera a Leo Fernández. Muchos especularon que el propio Ferretti pidió que se llevaran al tipo que lo insultó, pero no fue así, ya me explicó mi oreja de San Nico que sí detectaron un error, pero fue por iniciativa del personal de staff que estaba en el campo, que creyó correcto decirle al de seguridad que se llevara al gritón. Tan reconoce su falla el conjunto felino, que el Vice, Mau Culebro, buscó por teléfono al fan para ofrecerle una disculpa por lo acontecido. Mal Tigres por permitir que saquen a un seguidor que sólo expresa su sentir, pero bien corregido por parte del directivo para dar la cara.

Ahora, la segunda: ¿Qué va a pasar con Tuca? Ya te había escrito que lo único que le pidieron al Inge Rodríguez antes de irse y que lo suceda Culebro como presidente, eran dos cosas: renovar a Gignac y a Ferretti. La primera ya sucedió, pero a la segunda se le aplicó el freno de mano después del papelón de este torneo. Resulta que hay dirigentes en Cemex que ya no quieren al brasileño y aprovecharon esta ventana para sembrar la duda de si es lo mejor para el club que siga el técnico cuando el “ciclo está gastado”.

Sin definir qué debe pasar con el banquillo, el Inge no se puede ir, y eso que a Rodríguez ya le urge volver al retiro. ¿Tú qué harías, dejas al Tuca o vas por otro? Vaya dilema.

FRAUDE A JUVENILES, PROBLEMA RECURRENTE

Del penoso caso del fraude de una dizque promotora de juveniles al Club América del hijo de Toninho Martins, que también promocionaron exfutbolistas de las Águilas, sólo quiero escribir un tema innegable: es un problema recurrente en nuestro pambol profesional. De los golpes de pecho que se dieron Cesi y el Jagger luego de que los exhibieron mis cuates de RÉCORD invitando a los niños a las garras de este personaje, ya ni qué decir. Una pena.

No quiero dejar pasar que dentro del América ya hubo antecedentes de este tipo, pues hubo un polémico caso con un directivo que ahora está en otro grande: Chucho Ramírez, quien primero fue entrenador de las Águilas y después encargado de Fuerzas Básicas. Hubo protestas de familias de juveniles hacia su gente de confianza como Rafael Jardón y Víctor Medina, ya que se quejaban por tener que dar ‘cuota extra’ para tener oportunidades en las inferiores azulcremas, al grado que la directiva optó por darles las gracias. Sólo el Harlem pudo regresar después que se calmaron las aguas; a los otros no les permiten la entrada en el Nido.

AL FIN ENCONTRÓ QUÍMICA

Martínez está renovado, así me lo asegura mi oreja en el Nido, y mucho tiene que ver con la nueva amistad del colombiano con Pedro Aquino, que se refleja en la cancha, luce más contento y cómodo; incluso, la convivencia entre ambas familias ha caído de maravilla en el plantel. Aunque Roger no pierde la ilusión de regresar a Europa, por lo menos no vive la tensión que surgió con el Piojo, aunque la directiva no termina por perdonarlo por no aceptar la rebaja de sueldo y otras cosas. Ventaja es que responda en el campo.

A quien no lo calienta ni el sol es a Fede Viñas, que no ve la suya en regularidad y ya anda desesperado. Calma, que todo se acomodará a su debido tiempo.

LA VENTA DE THE THUNDERS OF AGUAS

Sacudió al medio la noticia que destaparon en los Yunaited sobre la inversión gringa en el Necaxa. Es real. Y te cuento más: está cerrada. Incluso está aprobada por Liga MX.

Antes de mandar esta columna a la redacción, los Rayos mandaron comunicado aceptando negociaciones, pero algo me llamó la atención en la redacción: “El Club Necaxa no se encuentra en venta”. Pues no, pero sí. Es decir, aunque no estaban ofreciendo a un nuevo dueño al equipo, es una realidad que entregarán a cambio de la inversión el 50 por ciento de ‘las acciones’ (vamos a llamarlas así para fines prácticos) del club hidrocálido, es decir, los Tinajero serán dueños únicamente de la mitad. Eso, al final, es vender.

Lo que me aseguraron es que nada más va a cambiar: ni la sede ni el nombre ni la estructura de la directiva rojiblanca. Lo que atrajo a estos inversionistas es el modelo de negocio del Necaxa, que logró desde hace cuatro años al menos una decena de ventas de jugadores que multiplicaron por 10 la inversión inicial. Vaya cosa, ¿quién no querría entrarle a un ‘bisne’ así?

Y EN SAN LUIS, BARBAS A REMOJAR

A unos 160 kilometros al este de la casa del Necaxa, a unas dos horas de trayecto por la México 70, es decir la autopista Aguascalientes-San Luis Potosí, en el hogar del Atlético mexicano, los inversionistas españoles ya ponen sus barbas a remojar.

Por hoy sólo te escribiré que existe una propuesta de buscar nueva inversión en el club de San Luis, pues los del Aleti quieren ceder su 51 por ciento del equipo, para que alguien le entre con las otras dos familias que completan la propiedad del club. Ya te daré detalles y números de lo que ofrecen al interesado.

Y te voy a agregar una idea que traen, pues los otros inversionistas quieren revivir aquella propuesta que surgió para la Liga de Expansión el año pasado: que Club de Cuervos sea realidad en nuestro futbol profesional. Ahí te la dejo para rematarla en una siguiente columna.

QUIERE APODERARSE DE LA EXPANSIÓN

Qué te cuento de nuevo de nuestro mirrey favorito, el príncipe de Morelia, mi José Luis Higuera de oro, que ahora ya se las da de jefazo del ‘nuevo orden’ de la Liga de Expansión MX, fuera del control de Liga MX y FMF, y ya hasta está repartiendo responsabilidades a los dueños del circuito. Te digo que nos salió más vivo que bonito.

Resulta que hubo reunión por Zoom de algunos presidentes del circuito, a la que Higuera sugirió no invitar al Tapatío, de Chivas (acuérdate que lo consideran persona ‘non grata’), ni a Tabasco, de Pumas, pues no vayan a pasarle corriente a Doña Fede de lo que trama. También recomendó no convocar a los otros ‘invitados’, pues no los considera importantes. Pero ya sabes que para darle luz a lo que trama, aquí está tu Franco de confianza.

Se hablaron de temas de arbitraje, sistema de competencia, de chismes, y al Mirrey de Morelia se le ocurrió proponer como ‘cosa salida de la charla’ la creación de comités que estén fuera de FMF y Liga MX, que estén bajo su coordinación; es decir, que Higuera sea la cabeza de una nueva estructura en la división.

Higuera le envolvió a los demás su intención de apoderarse del control del circuito con un e-mail en el que repartió lisonjas a diestra y siniestra, y se puso a disposición para ser el encargado del ‘complicado puesto de ser el jefe de todos’.

En el mensaje, el Mirrey propone que se inventen cuatro órganos que decidan lo que sucede en la Expansión Em Ex: un Comité de Enlace “para aglutinar las gestiones de los otros tres comités y el enlace con Liga MX o FMF” y que sea “liderado por José Luis Higuera”, por supuesto. Otro financiero, también “liderado por José Luis Higuera”, claro está. Y crear otro deportivo y uno más comercial.

“Es importantísimo organizarnos para crecer y mejorar”, les escribió. “Nos unimos para ser mejores y realmente buscar que nuestras instituciones estén al nivel de la Liga MX y podamos tener más valor”.

Incluso, el Mirrey de Michoacán les puso calendario: “La semana entrante deben sesionar y establecer agenda de trabajo”. Ya hasta repartió cómo estarán conformados, y les avisó que es para ya, que se pongan a chambear.

Incluso propuso que primero se reunieran los picudos, es decir, los miembros que escogió para acompañarlo en el Comité de Enlace (Alan Achar del Celaya y Eduardo López de Zacatecas), y ya de ahí le avisaban a los demás cómo iban. ¿Cómo lo ves?

…PIDE PAUSA DE EMERGENCIA

Actualización de último minuto, haz de cuenta que estamos en vivo y es un breaking news: Higuera había puesto la reunión de los picudos para este lunes, sin embargo, mandó otro mail a los presidentes para que pospusieran las juntas de trabajo hasta después que Mikel Arriola, presidente de Liga MX y Expansión MX, se reuniera con cada uno de ellos, no vaya a ser que alguno suelte la sopa y lo echen de cabeza.

QUÉ PANTALONES EN FOX SPORTS

De salida, le deseo todo el éxito a mi compadre Poncho Lanzagorta, que tuvo los pantalones bien puestos para despedirse en una narración en vivo de Fox Sports, ante la falta de empatía de la cadena con su situación. Llegó una oferta de los Algodoneros de Delicias en Chihuahua, ¡que le paga mejor que el canal internacional! De no creerse. Por eso, me quito el sombrero ante este picante locutor beisbolero, que no permitió que abarataran su trabajo y talento y tomó una decisión valiente. ¡Éxito, Hipo!

