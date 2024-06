Se abrió el 'Olimpo Celeste'

Iluminado por sus antecesores, llegó Giorgos Giakoumakis a La Noria para ser presentado como el nuevo refuerzo de Cruz Azul. El delantero recibió trato de ‘Dios del Olimpo’, y es que no es para menos, pues pinta para ser la bomba de fichajes en el presente mercado.

El griego, como si estuviera en casa, se mostró sumamente feliz, tanto que me cuentan desde las oficinas de Xochimilco que cuando Giorgos supo que habían preguntado por él, no pudo esconder su alegría y de inmediato se puso a investigar sobre la Liga, sobre la ciudad y por supuesto la historia del club; es más, ya hasta está echándole ganas al español, pues por lo pronto sólo se comunica en inglés.

Gentil y con la mejor actitud pasó su primer día con los medios de comunicación. Su llegada al club celeste es tan importante que el atacante helénico hasta recibió visita especial por parte de la Embajada de su país, que quizo darle la bienvenida a México y felicitarlo por ser el primer jugador griego en llegar al futbol mexicano.

NO LOS QUIEREN NI EN EXPANSIÓN

A fuerza ni los zapatos entran…aunque el 'Güero' Manuel Velasco parece no entenderlo muy bien. Resulta que la operación entre Juan Pablo Rojo, dueño de Cimarrones, y los nuevos compradores (los operadores del Güero) no está cerrada ni autorizada.

Y es que al menos seis dueños de la Expansión MX no están de acuerdo que el nuevo comprador se llegue a sentar a la mesa. Y no, no es que sea un Club de Toby sumamente exclusivo, sino que lo hacen para “protegerse”, y es que los nuevos compradores son los Orantes, José Luis y Gabriel, y ellos en más de una ocasión, en la etapa que tuvieron a Cafetaleros en el Ascenso MX, fueron señalados por incumplir sus compromisos económicos al depender completamente de caprichos políticos. Veamos qué pasa, pero el panorama no se ve bien.

VENTA DE GARAGE EN MONTERREY

Los Rayados ya andan en pretemporada preparando lo que será el torneo de revancha del 'Tano' Ortiz y su Pandilla después de que no pudieron clasificar a la Final del torneo tras ser eliminados por Cruz Azul. Sin embargo, Duván Vergara y Rodrigo Aguirre no viajaron al paraíso de la Riviera Maya porque ya les dijeron que ninguno de los dos entra en planes y ambos serán trasladados a otros equipos.

Por increíble que parezca, por los dos han preguntado, aunque nada formal, y pues no duden que podremos verlos en algún club de media tabla. Sin embargo, si Rayados no logra concretar el traspaso, está convencido de pagar una indemnización y no mantenerlos en la nómina pues no quiere que le salga más caro el caldo que las albóndigas.

EXCANTERANOS DECEPCIONADOS CON CHIVAS

Luego de que elementos como Alejandro Organista, Juan de Dios Aguayo y Sebastián Martínez fueron destituidos del Guadalajara debido a que la directiva consideró que ya habían cumplido un ciclo, algunos elementos se fueron decepcionados, luego de que no fueron considerados por el cuerpo técnico y Fernando Gago, pese a contar con buenas actuaciones en el Tapatío en la Liga de Expansión.

Y es que no hubo explicaciones claras ni un “usted disculpe”; el equipo simplemente sumó a sus filas elementos que no tenían minutos y mucho menos regularidad con sus anteriores equipos. De hecho, los canteranos se mantienen en constante preocupación de que sigan llegando elementos 'gratis' de otros equipos, para posteriormente darle las gracias.

CON LAS MANOS VACÍAS EN ATLAS

Ya que andamos en la Perla Tapatía, les cuento que parece que en Atlas el torneo inicia en agosto y no en julio como está previsto; y es que los rojinegros se la están llevando muuuuuuuyyy tranquila en eso de reforzarse. Hasta parece que se les olvidó su penúltimo lugar en la Tabla General el torneo pasado y que actualmente tienen problemas con el cociente (aunque ya sabemos que no hay descenso, pero sí multitas).

La directiva de los Zorros se la está llevando muy, pero muy tranquila, tan es así que a casi 20 días de que inicie el torneo y con medio trabajo de pretemporada, los refuerzos de renombre cada vez lucen más lejanos.

