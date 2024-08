Una carta incómoda

Y la novela Ana-María José tiene más capítulos que La Ley y el Orden, y ahí les va uno nuevo. Resulta que después de la carta que Ricardo Contreras, Presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, compartió con la CONADE para agradecerle el apoyo que le han brindado a los boxeadores mexicanos, a María José Alcalá no le hizo mucha gracia, de hecho nada de gracia, y aunque ella ya había detectado que Marco Verde y familia era #teamAna había tomado las cosas con cautela, pero la carta le confirmó sus sospechas y por eso no dudó en hacerse presente con el boxeador y la familia para recordarles que necesitan alinearse con el Comité Olímpico Mexicano y, por ende, atender los compromisos con Televisa y Claro, en ese orden, después de que Marco termine su participación en los Juegos Olímpicos este próximo viernes.

Marco, que es un tipazo, por supuesto que cumplirá con la petición del Comité, pero ha dejado muy claro que él va parejo con todos los medios, pues sabe la importancia de que todos conozcan su mensaje. Seguro, este no será el último capítulo entre las dos directoras que comandan el deporte en nuestro país.

¿DESPRESTIGIADO?, NAAAA, NO SABE LO QUE ES ESO

Me cuentan que la directiva de Tigres soltó la carcajada hace unos días cuando escuchó al Tuca Ferretti quejarse en televisión porque Tigres le había hecho lo mismo que con Siboldi.

El estratega aseguró que los regios hicieron una campaña de desprestigio para “deshacerse” de él; en Tigres les pareció gracioso lo que el técnico decía, sobre todo porque les es fácil recordar todas las que el Tuca y Miguel Garza hicieron con los felinos en su momento.

Y es que anécdotas hay muchas, pues el señor Garza empoderó al DT Ferretti, se hacía lo que el estratega quería, él actuaba como todólogo definiendo hasta qué se comía, se sentía tan intocable, tanto que en una foto oficial dejó plantados a patrocinadores, jugadores y directiva del equipo, comandada por Mauricio Doehner. Así que desde regiolandía sólo hay carcajadas cuando Ricardo dice que lo desprestigiaron.

ADICTO A VIDEOJUEGOS

Y ya hablando de Tuca, sin hacerles el cuento largo y sólo como anécdota que recordé, es que el ahora talento de ESPN es un obsesivo de los videojuegos, sobre todo de los que son de automovilismo.

Sí, sí, como lo leen, el Tuca se siente Checo Pérez. Tanto que una vez le tuvieron que llamar la atención y fuerte, porque en una junta con su Presidente, Alejandro Rodríguez, Ferretti no dejaba la tablet pues estaba metidísimo corriendo unas cuantas carreras de autos.

CHIVAS PENSÓ EN EXTENDERLE CONTRATO A GAGO, PERO...

Cuando el nombre de Gago comenzó a sonar para dirigir a la selección de Ecuador, en el seno del Rebaño se paniquearon tanto que pensaron de inmediato en extenderle un contrato a Fernando para “convencerlo” de no partir, como lo hizo Fernando Hierro; sin embargo, terminaron tomando las cosas con calma y agradecieron no precipitarse después de que el equipo fracasó en la Leagues Cup; y no es que tengan ganas de cortarlos, sino porque saben que no es tiempo de apostar todas sus fichas ahí.

Lo que sí quiero dejarles muy claro es que Gago, aunque no tendrá una extensión de contrato antes de tiempo, no está en la mira para ser cortado, pues la directiva cree que el estratega argentino ha hecho maravillas con lo que tiene en cartera.

LAS ÁGUILAS QUIEREN TRATO VIP

Ya se sabe que de un tiempo para acá a las Águilas no les gusta pisar el Aeropuerto de la capirucha para evitar el contacto con la prensa a cómo dé lugar; y ahora en su regreso a EU no fue la excepción, solo que esta vez solo jugadores y cuerpo técnico volaron vía Toluca en el chárter, el resto del staff se tuvo que ir con todo y tiliches (utilería) por vuelo comercial desde una de las Terminales del AICM.

Me cuentan que cada vez se están volviendo más ‘delicaditos’ los bicampeones y que ya piden siempre volar por chárter desde tierras toluqueñas porque la prensa “los hace ver mal” cuando no se paran a firmar o a tomarse alguna foto con los fans. Ah y ya ven que les había contado que en estos días decidían si viajaban los lesionados Kevin y Zendejas, pues al final sí se fueron con todo y muletas en el caso de Zende. Pero me cuentan que estos sí solo van para el ‘shopping’.

