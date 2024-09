Como ustedes saben, yo me doy cita en los mejores eventos y no sólo de futbol, también en aquellos donde está la cúpula del poder, y no es que les venga a presumir por presumir, sólo les doy contexto...

Resulta que el pasado jueves se dio la comida de los 300 líderes mexicanos, un evento de primer nivel donde llegan deportistas, políticos, actores, el clérigo, conductores, la crema y nata. Así que me puse guapetón y me fui para el evento donde me encontré a Mary José Alcalá, muy bien acompañada por los atletas olímpicos, risa y risa, tomándose fotos por aquí y por allá, y justo en una de esas fotos a alguien de la mesa se le salió un “¿y la austeridad?”, y es que Mary José adaba ataviada con una bolsa Louis Vuitton de 80 mil pesitos. Y pues como todo el mundo criticó a Ana Guevara por cenar en Pied de Cochon, pues no faltó la crítica para la dirigente del Comité Olímpico Mexicano.

PATITAS PA'QUÉ LAS QUIERO

Y ya para seguirme, a quien me dio mucho gusto encontrarme fue a Igor Lichnovsky, quien se ve muy recuperado de su operación de rotura de ligamento cruzado de la rodilla, caminando perfecto, vaya hasta de buen ánimo.

El jugador de las Águilas fue uno de los pocos futbolistas que vi en la comida, lo único malo es que no me logré acercarme a saludarlo, pues cuando lo intenté ya iba presuroso para la salida, de hecho ni comió, se escapó, junto con la actriz Cassandra Sánchez, muy temprano del evento, seguro tenía otras cosas que hacer.

AMAZON BUSCÓ AL 'PANDA' PARA LOS JUEGOS DE CHIVAS

Ahora que mis amigos de Amazon andan presumiendo que son el canal oficial para ver a Chivas, me enteré de que querían lo mejor para sus transmisiones. Me cuentan que, para competir en serio por el rating, buscaron a un narrador de renombre para los juegos del Rebaño Sagrado.

En su lista de opciones estaban nombres de los que ya venían haciendo el contenido de Chivas TV, pero también querían sumar a un top de la industria: Luis Omar Tapia. Lamentablemente, para su causa y para los aficionados que son fan de ‘El Panda’, no pudo llegar a un acuerdo por compromisos con otras televisoras, así que no se unirá a Enrique Noriega y Antonio Camacho en las transmisiones del Guadalajara.

