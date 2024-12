AMÉRICA: El más amado, el más odiado, y hoy, el más admirado

Así de sencillo, damas y caballeros o como me gusta llamarles, queridos amigos y amigas de la Iglesia hugomarceliana. Nada me une a esta institución y estoy seguro de que nada me unirá jamás, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¡AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO! Lo que ha hecho este equipo, más allá de conseguir o no el TRICAMPEONATO y con ello lo que sería su decimosexta estrella, es simplemente EX-TRA-OR-DI-NA-RIO. Haciendo un breve recuento de los hechos, fue el peor torneo de la era ANDRÉ JARDINE al frente de este equipo, terminando en la octava posición de la tabla general y subiendo al séptimo mediante el resistido pero atractivo, para mí, PLAY IN ganándole el juego a XOLOS en Tijuana. Ya con ese lugar asegurado encaró la LIGUILLA con más dudas que aciertos y el resto de la historia... ya lo conocemos.

Un AMÉRICA que de entrada no jugó en su Estadio Azteca, que empezó el torneo perdiendo contra San Luis en el Alfonso Lastras 2 a 1 y que terminó de la misma manera ante el Toluca en el Nemesio Diez por goleada de 4 a 0. En el inter sufrió otras derrotas y, además, su funcionamiento nunca terminó de convencer durante esa fase regular. Ni hablar de las "bajas de jugadores" que ha sufrido por diferentes motivos, de hecho llegó a tener 17 futbolistas que en algún momento estuvieron ausentes. Hasta el propio entrenador brasileño llegó a abrir el paraguas diciendo que sería un torneo muy difícil y con pocas posibilidades de CAMPEONAR... En fin, este AMÉRICA ha pasado por muchas vicisitudes, pero por esa insistencia y necedad de los involucrados y a pesar de "todo y todos", está metido de lleno en la gran Final de la LIGA MX, una vez más. Siiiiiiii, leyeron bien... no utilicé la palabra de moda (RESILIENCIA) jajajaja.

Es hora de reconocer ciertas situaciones de mi parte y empiezo por su DT a quien critiqué cuando asumió el cargo llegando como la tercera opción, porque esa fue la realidad, y teniendo como principal mérito la medalla olímpica con BRASIL, algo que a pesar de ser un gran logro a nivel nacional, para "su servilleta" no eran suficientes credenciales como para asumir la dirección técnica del equipo más ganador de MÉXICO. Un año y medio después (tres torneos), resulta que ANDRÉ lleva cinco títulos y está en la antesala del sexto y, además, en la conversación para transformarse en el "mejor entrenador de la historia del club". ¡Insisto, reconozco que me equivoqué y por ello cierro el HOCICO! La otra situación a reconocer, aunque aquí me desmarco, fue la de su presidente deportivo, SANTIAGO BAÑOS, quien algunos medios de información y hasta muchos aficionados cuestionaban y pedían su salida tras la última etapa del TANO ORTÍZ. Gran acierto del dueño del equipo al mantenerlo y dejar que todo mundo hablara y hablara y hablara, y siguiera hablando.

Bueno, haciendo el cuento corto y regresando a la actualidad, hay que reconocer la extraordinaria liguilla que este equipo está realizando. Precisamente por esto, digo abiertamente que el AME tiene eso que a veces no se puede identificar o describir... ¡pero lo tiene! Incluso, si es que consigue el tan buscado y mencionado TRICAMPEONATO, pocos recordarán que hace unos meses perdió la oportunidad de ir al MUNDIAL DE CLUBES, en aquella Semifinal de la CONCACAF CHAMPIONS CUP, frente al Pachuca.

Hoy, más que nunca, este AMÉRICA debe recibir el reconocimiento y la admiración de propios y extraños. Eliminó a los dos grandes favoritos del torneo (Toluca y Cruz Azul) y ahora intentará hacer lo propio ante RAYADOS. A pesar de la polémica en la que ha estado, está y siempre estará envuelto, nadie debería dudar de su grandeza. Ya que andamos en estas pregunto, ¿pinta para ser un equipo de época? Pronto lo sabremos...

CLUB AMÉRICA: amado, odiado y hoy, más que nunca, admirado. ¡Se tuvo que decir, y se dijo!

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

