Bombero no, galán

Así es queridos lectores y "fieles seguidores de la Iglesia hugomarceliana", parecía que JAVIER AGUIRRE llegaba, una vez más, como bombero en esta telenovela tradicional mexicana para apagar el enorme incendio que es la Selección de futbol, pero ¿qué creennnnnnn?, no, no, no, no, EL VASCO esta vez fue escogido como el único y verdadero protagonista, como el auténtico GALÁN de la TELENOVELA. Y hasta el momento ha actuado a la perfección en los primeros capítulos de esta historia que tiene calculado acabar en julio del 2026, eso sí, ya veremos si con un final feliz o no.

Es que todo le sale bien al ex entrenador del Atlante, Pachuca, Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Al Wahda, CD Leganés, CF Monterrey y RCD Mallorca, además de la Selección de Japón y Egipto. En cada declaración aislada o conferencia de prensa pactada, el "tipo" sale bien librado. Pero esto no es casualidad, es producto de su gran experiencia y perfecto manejo del escenario. Su estilo es único y admirable, incluso digno de imitar.

Si se le pregunta sobre lo sucedido en el terreno de juego, el VASCO tiene una respuesta convincente. Ya es problema de cada quien tragársela o no, pero él responde con seguridad. Si se le pregunta sobre el error de algún jugador, el VASCO responde con tranquilidad y trata de defenderlo, aunque tras el juego frente al VALENCIA y el gol recibido después de un saque de banda "asumió" la responsabilidad, peroooooo, les dijo PENDEJOS indirectamente y con elegancia. ¡Es que ahí ni cómo defender a sus dirigidos! NO MAMMMMM...

Si se le pregunta sobre los cambios, el VASCO tiene una respuesta y no titubea. Si se le cuestiona sobre las bajas del rival, el VASCO tiene la respuesta perfecta y casi casi te convence de que enfrentará al Manchester City y a la selección de ARGENTINA o FRANCIA.

Si la pregunta va sobre Guillermo Ochoa y su nula participación en este regreso al Tricolor, el VASCO tranquiliza "las aguas del mar turbulento" informando que el portero tenía una ligera fatiga muscular (o algo por el estilo, es lo de menos). Incluso, si se le pregunta por su visita a la Clínica del Doctor Ortega, como sucedió la mañana del enfrentamiento contra USA, minimiza la situación alegando que fue a "conocerla" y aprovechando el viaje, a hacerse unos estudios de su ESPALDA jajaja...

Bueno, y como estas miles más que soltó durante estos cuatro juegos que tuvo al frente de esta nueva etapa como seleccionador nacional (tercera por cierto).

O sea, el tipo es un campeón a la hora de hablarle a los medios que con toda legitimidad y derecho buscan en él, esa declaración rimbombante y de OCHO COLUMNAS que nos haga dedicarle más tiempo aún, de lo que se le dedica a la SELECCIÓN MEXICANA DE FUTBOL VARONIL.

Por eso insisto banda querida JAVIER AGUIRRE, "viejo lobo de mar", en esta nueva temporada de la SERIE (sí, porque pensándolo bien lo de TELENOVELA ya se lee y se escucha pasado de moda), no está ni cerca de ser un actor secundario o antagonista. El VASCO es el auténtico y perfecto protagonista, el GALÁN pa’ acabar pronto. Es ese primerísimo actor del que todos, diga lo que diga y cómo lo diga... ¡quedan verdaderamente enamorados! De hecho, tiene tal manejo de su exposición pública que las citadas conferencias de prensa por momentos se vuelven PLÁTICAS DE AMIGOS en donde, sabedor de la pregunta que se le está formulando, no deja acabar y empieza a responder luego luego.

¡Uhhh qué lástima! Ahora tendremos que esperar hasta la próxima concentración del SELECCIONADO NACIONAL para escuchar a este personaje. Bueno, por fortuna se reanudará la LIGA MX y aunque entre todos los entrenadores de los clubes no hacemos ni medio VASCO AGUIRRE, algo saldrá como para opinar.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (en todas las redes)*

