¡Efra hermano, tú eres mexicano!

EFRAÍN JUÁREZ, oficialmente es el director técnico del club ATLÉTICO NACIONAL DE MEDELLÍN. El apodado “El Verde de la Montaña” o simplemente “El Verde”, está considerado como el club más grande de COLOMBIA. Tiene 33 títulos oficiales entre campeonatos nacionales e internacionales y por mencionar algunos de sus logros, cuenta con 17 de liga, 6 copas de Colombia y 2 Copas Libertadores de América además de haber sido distinguido por el IFFHS como el mejor club del año 2016, por delante del REAL MADRID Y BARCELONA. Su estadio, el Atanasio Girardot, tiene capacidad para 46 mil espectadores y también se dice que esta institución tiene la mayor afición del país y BLA BLA BLA BLA...

OK pero... ¿y EFRA apá?, bueno nuestro compatriota, que es el que nos interesa, es un exjugador que salió de la cantera de los PUMAS y tras ganar el MUNDIAL SUB 17 de Perú en el año 2005, se fue a probar suerte a BARCELONA tras una invitación del club catalán, pero sin éxito debido a una cuestión de mayoría de edad que no le permitió quedarse en LA MASÍA por lo que regresó al Club Universidad de la Ciudad de México.

En el equipo del PEDREGAL triunfó como lateral derecho coronándose campeón de Liga y a partir de ahí su carrera ascendió considerablemente asistiendo al MUNDIAL de SUDÁFRICA 2010 con la Selección Nacional, permitiéndole su regreso al Viejo Continente pero ahora sí con mayor calidad y experiencia fichando para el CELTIC DE ESCOCIA.

Posteriormente, fichó para el REAL ZARAGOZA de España que dirigía Javier EL VASCO Aguirre. Tras dos años en donde no le fue como hubiese querido, a pesar de haberse coronado campeón en Escocia, regresó a México para jugar en el AMÉRICA en donde obtuvo un campeonato de Liga, también. Tras su paso por Coapa se enroló con RAYADOS de Monterrey, logrando la Copa MX del 2017 y dos subcampeonatos. En el 2018 empezó a encarar la parte final de su carrera jugando en la MLS con el equipo canadiense VANCOUVER WHITECAPS para, un año después, retirarse en la escuadra noruega (segundo regreso a Europa) VALERENGA FOTBALL.

Efraín Juárez no es mi amigo, pero la verdad nos conocemos bastante y siempre hemos tenido una buena relación, misma que lo llevó una vez a confesarme que en Escocia batalló mucho con el idioma y que, de haber tenido una segunda oportunidad, la hubiese encarado de otra forma.

¡Muy bien, mi querido EFRA, la madurez es parte del crecimiento y tú lo has detectado, lo has atacado y, por ende, te has preparado!

Esa preparación inició luego luego del retiro, incorporándose en el 2020 como auxiliar técnico al NEW YORK CITY FOOTBALL CLUB de la MLS manteniéndose ahí hasta el 2022. Desde entonces, mi estimado EFRA no ha parado de prepararse, siendo EUROPA su principal destino como auxiliar técnico en el CLUB BRUJAS DE BÉLGICA, tras una temporada en el STANDARD LIEJA, junto al entrenador noruego Ronny Deila. La estrecha relación del mexicano con este personaje nació cuando el europeo lo dirigió en su paso por el futbol noruego, precisamente. Lamentablemente, hace unos meses ambos se quedaron sin trabajo producto de los malos resultados, algo que no es novedad en el mundo del futbol.

Pero… la vida le tenía reservado algo mejor y mucho más atractivo al excanterano PUMA...

Así es amigos y amigas, EFRAÍN JUÁREZ con apenas 36 años de edad, es el flamante nuevo entrenador del equipo más grande de COLOMBIA y además, “debutando como DT”, aunque le duela a tooooooodos los colegas periodistas de aquel hermoso y noble país que desde que conocieron semejante noticia, no dejaron de criticarlo y minimizarlo por su corta experiencia y nula fama dentro del medio. Muchos aficionados en las redes sociales, tampoco tardaron en hacerse sentir con comentarios pesimistas, algo que dentro de todo también es normal. Bueno, solo queda trabajar y demostrar que se puede con la tarea asignada. ¿Difícil? Sí, ¿imposible? NO.

VAMOS CON TODO, SIN MIEDO AL EXITO PAPÁ y recuerda con gusto y orgullo...

¡EFRA HERMANO, TÚ ERES MEXICANO!

