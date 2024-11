Play In... la mejor "copia" de la Liga MX

Queridos/as seguidores de la Iglesia Hugomarceliana, no vayan a creer que ando pasado de copas ni algo que se le parezca. En esta ocasión le brindo un aplauso sincero a nuestra LIGA MX (que algunos llaman LIGA MUY EQUIS, y sus razones tendrán), porque de todas las copias que han hecho o intentado hacer, esta del PLAY IN se me hace la más sensata, honesta y atractiva de los últimos tiempos. Por si alguien aún no se ha enterado, este formato que se implementó en el TORNEO APERTURA 2023 se "copió" de la NBA y vino a sustituir al famoso Repechaje que se había implementado en el año 2020.

Aunque ya estén súper enterados, no está de más recordar que con esto se buscará la clasificación de los dos últimos equipos, ya que los primeros seis de la tabla general, entraron directo a la LIGUILLA del presente APERTURA 2024 por cierto, uno de los torneos de liga más pausados en la historia del FUTBOL MUNDIAL (¿bromaaaaaaaaaaaa?).

Dicho sea de paso, el inicio de este PLAY IN se retrasó "gracias" a la FECHA FIFA que involucra a la SELECCIÓN MEXICANA que enfrentará a HONDURAS por los Cuartos de Final de la CONCACAF NATIONS LEAGUE primero en San Pedro Sula y unos días después, en Toluca.

Volviendo al tema en cuestión, entiendo que la crítica hacia este formato ha sido, es y será dura, pero "la neta del planeta", la definición a un solo juego en casa del mejor ubicado en la tabla de posiciones, la posibilidad de un segundo juego para el perdedor entre el séptimo y el octavo y precisamente los cruces que se dieron en esta ocasión, hacen de este PLAY IN una "fase espectacular", sumado a que los empates no sirven y habrá que definir con penales. Mmmmm, ¿todavía no los convenzo? Ok ahí les va más...

AMÉRICA (octavo) tendrá que jugar con los XOLOS (séptimo) en un duelo que solo por el hecho de ser América se vuelve atractivo y, además, en Tijuana con pasto artificial. Mientras que en la otra llave habrá un duelo pasional entre CHIVAS (noveno) y ATLAS (décimo), nada más y nada menos que el "Clásico Tapatío" a desarrollarse en el Akron. De por sí, el hecho de que estén los dos equipos más grandes de nuestro país buscando su lugar dentro de los ocho, le da un PLUS a la fase. Bueno, si esto no es emocionante, entonces están peleados/as con el futbol y el espectáculo.

OOOOOK, ¿aún no logro convencerlos/as? Aquí les va massssss info todavía... En caso de que el América pierda en Tijuana y que Chivas se imponga al Atlas, habría CLÁSICO NACIONAL para obtener el octavo y último boleto a la liguilla, lo cual llenaría aún más de "morbo" esta instancia TAN CRITICADA. En fin, si después de esto sigo sin convencerles, es que están peleados/as, pero con la VIDAAAAAAA...

Para su información, la mayoría de los juegos de las dos ediciones anteriores de PLAY IN se han tenido que definir desde el punto penal, algo que le da ¡mayor interés aún!

Claro, si lo vemos del otro lado de la moneda, el formato tiene muchas contras. Una de ellas, y sólo por citar una, es que los seis equipos que calificaron directamente tendrán que esperar y perderán ritmo, sobre todo el CRUZ AZUL y el TOLUCA que vienen en un nivel espectacular, pero bueno, no se puede tener todo en la vida y mucho menos, en nuestra LIGA. Aclaro e insisto: en esta edición se interpuso la Fecha FIFA pero ahí, ¡ni pa’ donde hacerse!

Repito y con esto cierro, la LIGA MX nos sorprende a cada rato con decisiones y resoluciones estúpidas, rebuscadas y ridículas, pero en esta ocasión, ACERTÓ. Ahhhhh, y casi olvido mencionar otro punto a mi favor: probado y comprobado, LOS ESTADIOS ESTARÁN LLENOS. Pero bueno, no hay que buscarle más, porque el que busca, encuentra. O como dicen mis grandes amigos yucatecos, LO BUSCO, LO BUSCO Y NO LO BUSCO...

