¿Podrá México con el paquete?

A diez días de la coronación de Boston Celtics, la NBA inició ayer con el DRAFT, mismo que concluirá hoy. Esta vez se cambió el formato a dos días y no a uno, como fue en las 77 ediciones anteriores. Dicho sea de paso y por mencionar lo más destacado, arrancó fuerte con jugadores franceses a la cabeza, llevándose la primera y segunda selección Atlanta Hawks con ZACCHARIE RISACHER y Washington Wizards con ALEX SARR, respectivamente. BRONNY JAMES, el jugador más llamativo por ser hijo de “LeBron”, será elegible hoy en la segunda ronda.

Pero bueno, ya habrá tiempo de analizar todo eso. Lo que me tiene ocupado ahora es la selección mexicana. “Noooooooo la de fútbol NO, la de BÁSQUETBOL”. Precisamente a un mes de iniciar los Juegos Olímpicos de París, no se sabe si México será representado en este magno evento porque al no obtener su boleto de forma directa, tendrá que disputar el REPECHAJE PREOLÍMPICO de Puerto Rico junto a Costa de Marfil, Lituania, Italia, Baréin y el anfitrión, a llevarse a cabo la próxima semana (del 2 al 7 de julio). Así es, ya se nos viene JULIOOOOOO, y no hablo de los famosos “memes” que nos gustan, pero también nos cansan por ser excesivos…

En la búsqueda por un lugar en dicha justa veraniega, la Selección dirigida por OMAR QUINTERO planeó disputar tres encuentros de preparación contra el combinado de ARGENTINA, en suelo mexicano. El primero lo ganó el lunes en el “Gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez” por 81 a 77, el segundo también se impuso, la noche del martes, pero en esta ocasión por 78 a 71 en el “Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de la ciudad de Chihuahua”. Finalizando esta tercia de partidos amistosos en la Ciudad de México este sábado 29, en el “Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera”. Por cierto, a este juego lo puedes ver en vivo y en directo por TVC DEPORTES.

Nombres históricos como Paul Stoll, Pako Cruz y Gabriel Girón se destacan junto a jóvenes como Esteban Roacho y Moisés Andriassi. JAIME JÁQUEZ y JUAN TOSCANO-ANDERSON no estarán con el equipo, por lo que el lugar de naturalizado que se puede utilizar en el plantel lo ocupa Joshua Ibarra. El joven GAEL BONILLA, primera contratación del debutante “Diablos Rojos del México” en la LNBP, se tuvo que bajar del barco por una lesión y no podrá ayudar a México a intentar ganar ese ansiado boleto a París 2024.

Al roster mexicano lo completan Iván Montano, Karim Rodríguez, Isael Silva, Adrien Porras, Gicari Harris, Karim López, Víctor Valdés, Alejandro Villanueva, Fabián Jaimes, Irwin Ávalos, Juan Camargo, Jorge Camacho e Israel Gutiérrez.

LOS 12 GUERREROS, mote que adquirieron hace 13 años en los JUEGOS PANAMERICANOS DE GUADALAJARA, tendrán una tarea exageradamente difícil… “pero no imposible”. Saben perfectamente lo que es luchar en la adversidad y en la soledad (una soledad que no es TAN SOLA como en otra época, afortunadamente). Pero sí, es un hecho que el RETO es grande, muuuuuuuy grande. En la última ventana FIBA clasificatoria al mundial del 2023 que se desarrolló en JAPÓN, FILIPINAS E INDONESIA, le ganaron a Uruguay y a Brasil en sus respectivas duelas, con escenarios hostiles y jugadores sudamericanos de gran nivel internacional, consiguiendo finalmente el objetivo. ¿POR QUÉ no pensar que puedan hacer lo mismo dentro de unos días en PUERTO RICO?

¡VAMOS MÉXICO, SÍ SE PUEDE!