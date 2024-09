Un gancho al hígado y al "ego"

Quién soy YO para decir que “está bien” lo que hizo el público en los dos recientes juegos de la Selección Mexicana de futbol en territorio gringo, pero “FELICITACIONES” a los paisanos por tomar ¡al toro por los cuernos! Sí, así se hace, jajajaa...

Ya necesitaba la FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL (FMF) ser golpeada fuertemente con un “gancho al hígado” como hace SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ constantemente con sus rivales y que por cierto, volverá a hacer seguramente este sábado en LAS VEGAS frente a Edgar Berlanga. Ya necesitaba la FMF ser exhibida y castigada con pobres entradas, como sucedió el sábado en PASADENA y el martes en ARLINGTON, para así prestar atención de una buena vez a esas alarmas que se han encendido hace varios años ya, alrededor de la SELECCIÓN NACIONAL.

¡El espantoso y confuso espectáculo futbolístico que ha estado brindando últimamente el TRICOLOR sobre el terreno de juego en los diferentes torneos oficiales y/o partidos amistosos, ya cansó al NOBLE, INCONDICIONAL y FIEL aficionado mexicano que vive del otro lado de la frontera!

Frente a NUEVA ZELANDA en el olímpico y mundialista ROSE BOWL STADIUM (además declarado Monumento Histórico Nacional), el castigo se notó tajantemente con una asistencia de 25 mil espectadores cuando a ese inmueble le caben 92 mil 542 según las cifras oficiales y actualizadas que dicho sea de paso, lo sitúan en el sexto lugar mundial en cuanto a capacidad se refiere.

De igual manera sucedió tres días después cuando al ESTADIO DE LOS VAQUEROS DE DALLAS asistieron 32 mil compatriotas quedándole grandísimo otra vez a un partido de MÉXICO (en esta ocasión contra CANADÁ) este “majestuoso y moderno” inmueble que a pesar de no estar dentro de los 10 más grandes del mundo, cuenta con una capacidad comprobada para 80 mil aficionados.

No están para saberlo ni yo para contarlo, pero en todas y absolutamente todas las ocasiones que he tenido la fortuna de estar en Estados Unidos cubriendo a la SELECCIÓN como reportero, no he visto menos de 50 mil mexicanos en cada estadio, independientemente de la calidad de los planteles a presentar y los rivales a enfrentar. Pa’ acabar pronto, para el aficionado mexicano en tierras GABACHAS, no hay como ir a ver jugar a su selección. ¡Es una fiesta nacional que inicia cuatro horas antes del juego con CARNE ASADA y CHUPE en el estacionamiento del estadio y culmina dos horas después del pitazo final! ¡UN VERDADERO FESTIVAL FUTBOLERO Y CULTURAL!

Pero la pregunta del millón es, ¿el reciente castigo de la afición mexicana en tierras limítrofes del norte perdurará o se olvidará pronto por la añoranza y necesidad de encontrarse con los suyos?. Lo sabremos y comprobaremos cuando el TRICOLOR regrese allá, después de cumplir con los compromisos dentro de nuestro país en donde enfrentará primero al CLUB VALENCIA de la Liga española en la Ciudad de Puebla y luego, a ESTADOS UNIDOS en la Ciudad de Guadalajara en donde por cierto, está asegurado EL LLENO.

Así es damas y caballeros, a pesar del triunfo y el empate de Javier Aguirre en esta nueva etapa (tercera), Rafa Márquez (primera como auxiliar) y los jugadores elegidos para esta fecha FIFA, en donde en la cancha por cierto no pasó nada diferente a lo esperado, “los directivos a través del público SÍ recibieron su merecido por las malas decisiones tomadas últimamente. En esta ocasión los directivos SÍ recibieron SU GANCHO AL HÍGADO, y sobre todo... al EGO”.

