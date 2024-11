Una clausura que duró lo mismo que el Carnaval de Veracruz

LA SEMANA estuvo chidísima, pero no empezó el lunes, sino el sábado en la noche y se hizo realmente noticia (VIRAL diríamos en esta época), el domingo en la mañana.

¡Las responsabilidades son compartidas y NADIE SE SALVA! Así es damas, caballeros y queridos amigos hugomarcelianos, por donde lo veamos este “rollo” de la CLAUSURA del Estadio Ciudad de los Deportes y de la Plaza de Toros México estuvo "LLENA DE SUSPICACIAS".

Y paso a explicarlo. Aclaro que me centraré en el ESTADIO y no en la PLAZA, aunque esta última tiene tantas o más irregularidades que el recinto azulgrana.

La PRIMERA SUSPICACIA, según mi humilde opinión, "que de humilde no tiene nada", fue la presencia del mismísimo Alcalde de la Benito Juárez, LUIS MENDOZA. Pregunto, ¿a las clausuras no acuden generalmente otras personas, esas que normalmente vemos en cualquier local que es clausurado? Mmmmm, ¿justo a estos dos colosos tuvo que acudir él? Bueno, ustedes saquen sus conclusiones... Perdón por ser tan desconfiado, pero los PROCEDIMIENTOS que se vienen dando desde hace muchísimos años, no permiten CONFIAR en casi nadie de la función pública y la política.

La SEGUNDA SUSPICACIA sucedió después de la colocación de la cinta amarilla y las tomas pertinentes de nuestros colegas camarógrafos y fotógrafos, en el que vinieron las declaraciones del propio ALCALDE explicando el suceso a los medios ahí presentes.

La TERCERA SUSPICACIA empezó el lunes, principalmente en donde el responsable de la ALCALDÍA BENITO JUÁREZ apareció en cuanto programa pudo, informando y aclarando el verdadero motivo de la CLAUSURA. O sea, para las dos o tres de la tarde del mismo lunes, si es que no conocías al Alcalde de esa demarcación política o no lo ubicabas tanto, seguro ya tuviste el gusto de hacerlo jajaja...

Bueno, y así podría continuar con más de estas que empañaron lamentablemente este "legítimo" incidente. Al decir "legítimo" es porque nadie está negando que el ESTADIO merezca ser clausurado, es más, uno que tiene la fortuna de haber ido a trabajar ahí desde hace unos 25 años al menos, sabe que es un lugar viejo, inseguro e incómodo, entre otros hermosos atributos, pero la pregunta del MILLÓN es ¿por qué apenas ahora se hace esto?

Tampoco nadie en su sano juicio desconoce las INCOMODIDADES que viven los habitantes de la zona tan sólo cruzando la calle que le da toda la vuelta al inmueble, pero he aquí otra vez la pregunta del MILLÓN... ¿por qué apenas hasta ahora tomar cartas en el asunto?

En fin, muchas, muchas, muchas preguntas sin responder, pero SÍ una conclusión: HAYA SIDO COMO HAYA SIDO, CON O SIN PROTAGONISMO Y PERSIGUIENDO UN FIN POLÍTICO O NO, ESTA CLAUSURA YA SE HABÍA TARDADO. ESTA CLAUSURA ERA JUSTA Y NECESARIA. Ahora bien, este jueves se reabrirán ambos inmuebles porque por "arte de magia", las condiciones estarán dadas para albergar otra vez diferentes espectáculos, según acordaron todas las partes (Alcaldía, vecinos y propietarios del estadio y la plaza).

Por esto, el líder CRUZ AZUL jugará este fin de semana ahí su último partido de la fase regular frente a TIGRES como si nada hubiese pasado, cosa que no ocurrió con el ATLANTE y el AMÉRICA que tuvieron que buscar otra opción.

Esperemos que de verdad a partir de aquí las cosas se hagan como corresponde, que los acuerdos se respeten y las reglas se cumplan. Ojalá que no nos den sólo ATOLE CON EL DEDO y otra vez, perdón por ser tan desconfiado. Y tú, ¿les crees?...

