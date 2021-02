Maleck y el lado podrido de la ley (2da. entrega)

Joao Maleck ha vuelto a sonreír, está viviendo un sueño, estar libre es para él una segunda oportunidad. Se notó muy feliz el pasado 28 de enero cuando fue recibido entre risas, aplausos y con la tradicional pamba en fila india al ser presentado de manera oficial, como jugador del Deportivo Cafessa Jalisco, que milita en lo que es la Segunda División Premier, que pertenece a la FMF, equipo al que llegó por recomendación de Pável Pardo, quien es su representante.

Y por cierto, que el propio Pável me buscó para hablar respecto a mi dura postura del tema de Maleck, la cual publiqué en Twitter, algo que le agradecí. Fue una larga charla, abierta, franca, frontal, amable, pero con dos posturas radicalmente opuestas. Pável, tratando de convencerme de que era 'genuino' su papel en la versión futbolística de 'la Madre Teresa de Calcuta' y que él solo trataba de ayudar al pobre muchacho, porque a los pobres futbolistas con problemas de alcoholismo nadie los pela, nadie les tiende la mano, y era un chico noble y bueno.

LAS RAZONES DE PÁVEL

Por supuesto que lo escuché con atención y le dije: “Entiendo tu punto, pero NO te lo compro, ni te lo creo. Otra cosa habrá detrás, que hoy solo tú sabrás” y es que simplemente NO creo en los buenos samaritanos, más en estos casos, y esto quedará en evidencia con el tiempo. También le comenté que NO entendía porque, un personaje como él, con una brillante trayectoria e impecable como futbolista, defendía lo indefendible. Le señalé, que a mi juicio había de errores a “horrores”, y en este caso estábamos hablando de un doble asesinato, aunque la ley actual los califique como solo UN evento. Le señalé que si Maleck libró la sentencia mayor que merecía y salió libre fue por la evidente corrupción de las autoridades, la manipulación de pruebas, aunada a una vergonzosa legislación en este tipo de delitos, no porque haya pagado su pena como erróneamente se dijo.

Para mí Pável Pardo junto a Humberto Valdés, son los personajes que están mejor preparados en administración deportiva; ambos profesionistas, ambos políglotas con dominio de tres idiomas, con una enorme capacidad fuera y dentro de la cancha, y paradójicamente ambos, están sin trabajo en un equipo del futbol mexicano donde deberían estar, en su Atlas, por ejemplo.

¿Qué es Cafessa, el actual equipo de Maleck? Para Doña Fede un grupo empresarial que tiene varios equipos deportivos y donde Martín 'El Toqui' Castañeda, está registrado como propietario del mismo. Sí, en efecto se trata de uno de los hermanos de la dinastía de 'Lupillo' y 'El Tote', que militaron en diferentes equipos en décadas pasadas.

El llamado 'Toqui' fue un jugador promedio, no estuvo en equipos importantes como su hermano Lupillo, sin embargo, en el ámbito empresarial, al parecer lo ha superado con mucho éxito. Las redes oficiales del club presumen que Cafessa tiene ya cuatro equipos profesionales; dos en Liga Premier, uno en la serie A y otro en la B, y dos más en la Tercera División. Un crecimiento exponencial del 2015 a la fecha.

CAFESSA, INVESTIGADO POR LAVADO DE DINERO

Cafessa, es sin duda de los equipos importantes de su liga, candidato a ascender, pero al que muy pocos conocían y al que hoy. gracias a la llegada y entrevista de Maleck, se puso en el radar de todos, pero sobre todo alerto de nueva cuenta a la Unidad de Inteligencia Financiera, que hoy sabemos ya seguía los movimientos de este grupo empresarial y sus finanzas desde varios meses, incluso antes de la pandemia.

Uno de los involucrados en la investigación sobre el seguimiento de posible lavado en la Cooperativa Cruz Azul y otras, me comentó sobre lo que tenían detectado de Cafessa: “Tenemos muy claro que no es común, porque NO es rentable que un personaje o una empresa mantenga financieramente un equipo profesional de la Segunda División, cuyos gastos de operación van de entre los seis y 10 millones de pesos anuales. Una Tercera División opera con números entre el 1.5 y los dos millones de pesos anuales y la mayoría de los dueños pasan 'aceite' para mantener UN solo equipo. Bueno pues este equipo y este personaje de apellido Castañeda tiene y mantiene a cuatro equipos ¡Cuatro! Tú qué sabes más de este tema Fantasma, esto NO puede ser un negocio, con o sin escuelitas, es muy inusual, por decir lo menos”.

LOS DEPOSITOS SOSPECHOSOS

“Calculamos un gasto anual superior a los 20 millones de pesos o más en cuatro equipos, más los gastos de operación y administración de sus canchas. Por si esto fuera poco tenemos evidencias documentales de que Castañeda o su gente depositaron el año pasado ocho millones de pesos triangulados a la empresa de la recién creada Liga del Balompié Mexicano o alguno de sus directivos, bajo promesas de 'patrocinio global', un concepto muy ambiguo. Esos movimientos han sido calificados como sospechosos y estamos indagando sobre éste y otros movimientos del grupo” ¿Qué delitos podrían existir? -pregunte al agente- “pues deben coincidir los ingresos con los egresos, puede ser lavado de dinero, simulación de operaciones financieras, evasión fiscal, etc., o a la mejor el señor Castañeda se sacó el Melate y ahí termina todo”, y ambos soltamos la carcajada, terminando la charla.

EL INFIERNO DE LAS VÍCTIMAS

Pero mientras Maleck sonríe y sueña dando entrevistas a la televisión nacional con una difusión cual si fuera un 'rockstar', en esa misma ciudad y muy cerca de ahí se encuentran Martha y Claudia Álvarez Ugena, madre y tía de María Fernanda, una de las dos víctimas de Maleck. Ellas están desconsoladas, desechas. Lloran de impotencia al escuchar por televisión cada palabra del jugador de Cafessa. No podemos creer lo que estamos oyendo. No podemos con semejante cinismo, con tantas mentiras.

Y es que con razones de sobra están hartas de tanta infamia, corrupción e impunidad. Para Martha y Claudia no hay lugar para soñar, porque ellas siguen viviendo una pesadilla y están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias por hacer justicia para María Fernanda. Cuando solicitaba una entrevista Claudia me escribió: “Si me preguntaran ¿Le tengo temor al infierno? Les respondería, que para nosotras estar en el infierno sería como llegar al paraíso por todo el sufrimiento que hemos tenido”.

Y es que hay historias ocultas en esta enorme tragedia que NO han salido a la luz y que en próximas entregas estaré relatando. El inicio de su infierno comenzó con una brutal traición de familiares directos de María Fernanda, personajes que han tenido cargos muy importantes en el futbol mexicano. Están ciertas que de NO haber existido esa traición familiar en el inicio del proceso legal María Fernanda hubiera tenido justicia. Prometieron en una próxima entrega, luego de hablar con sus abogados, poder contar esta historia, que de confirmarse sería simplemente abominable.

HIJA ÚNICA, EL DOLOR DE 'DOS MADRES'

Martha y Claudia son hermanas e hijas de inmigrantes españoles. Martha fue madre soltera, procreando a María Fernanda, su única hija. Claudia es soltera, y aunque no tuvo hijos no le hizo falta porque la luz de sus ojos y la inspiración fue su sobrina desde el día que nació.

La familia Álvarez Ugena estaba feliz, pues María Fernanda, que se había casado el día anterior por la iglesia tendría su recepción aquel domingo. La fiesta estaba programada para las tres de la tarde. Pero aquel maldito día, la muerte madrugó. A las 10 de la mañana el teléfono de su madre y su tía sonó con insistencia, era la estilista que preguntaba: “¿Dónde está María Fernanda? Me llamó a las 8:53 diciéndome que estaba ya a solo cinco minutos. Ya pasó más de una hora y aún no llega, se va a hacer tarde ¿Qué pasa?”

Un mal presentimiento de madre inundó a Martha, su corazón latió con más fuerza, sabía que algo estaba mal. Sus dedos taladraban el celular marcando el número de María Fernanda y Alejandro. Les marcaron más de 30 veces, sin tener respuesta. Martha y Claudia nunca más pudieron oír la voz de su princesa. A esa hora lamentablemente ¡María Fernanda y Alejandro, estaban muertos! ¡Un conductor alcoholizado y a más de 195 kilómetros por hora al embestirlos los había asesinado! El día que pensaban sería el más feliz de sus vidas, se convirtió en un día maldito.

LAS MENTIRAS DE MALECK

Y aunque Maleck afirma haberse acercado a Dios en su breve estadía en prisión, tenemos certeza de que por lo menos NO se aprendió uno de los 10 mandamientos, sobre todo ese que dice que “NO darás falsos testimonios” pues en la entrevista con TUDN dijo muchas mentiras, hechos que están comprobados durante el juicio y que están documentados en la carpeta y sentencia. Por ejemplo, él le aseguró al reportero Marco Cancino, que había tomado apenas el mínimo de alcohol, que siempre estuvo plenamente consciente y mintió de manera flagrante. En la carpeta de investigación, por la realización de diversos estudios y peritajes que los jueces avalaron, la sentencia dice a la letra que: “su imprudencia (la de Maleck) trajo como consecuencia la pérdida de la vida de las víctimas maniobrando su unidad vehicular con MÁS de 150 miligramos de alcohol por 100 milímetros de sangre...” Eso dieron por cierto los jueces y aun así lo liberaron. Estos son hechos, no dichos.

¿Qué grado de ebriedad significa MÁS de 150 miligramos de alcohol por 100 mm de sangre? La certificación medica sobre los tipos de ebriedad que avala el ejército mexicano establece que entre 1.5 y dos se cataloga como grado III de intoxicación por alcohol, equivalente a una borrachera por su nombre coloquial ¿Qué características tiene ese grado? Desorientación, incoordinación motora, somnolencia (deseo de acostarse), marcha zigzagueante (de ebrio), apatía, inercia, desorientación, lenguaje incoherente, disminución de la conciencia, entre otros. Esas eran las condiciones que le comprobaron tenía Maleck, el día de su doble homicidio, no obstante que las pruebas iniciales fueron manipuladas, e incluso le dieron a beber suero antes de realizarse la primera prueba de alcoholemia.

LA ENTREVISTA Y EL DOLOR

Era entonces la hora de preguntar de manera directa a Martha y a Claudia Álvarez Ugena, madre y tía de María Fernanda, qué sentimientos les había provocado escuchar la entrevista de Maleck a TUDN.

Martha: Sí, sí la vi y le puedo decir en ese mismo instante que sentí que me volvieron a apuñalar, porque el ver a Maleck, con ese cinismo, esa poca madre que tiene para mentir. No tuvo respeto a la memoria de mi hija y de Alejandro, no tiene respeto hacia mi dolor. Me provocó un llanto tremendo, asco y mucho repudio hacía Maleck, por la sarta de mentiras que dijo. Pero a ti te digo Maleck, que te voy a desmentir cada una de tus mentiras que dijiste en esa entrevista, porque tengo la carpeta de investigación, porque te voy a sacar los oficios, los peritajes, los documentales, para comprobarle a ti y al mundo que desde un principio te has manejado a base de mentiras, corrupción e impunidad. Te quiero decir Joao Maleck, que no tenías derecho a matar a mi hija y a su esposo Alejandro por conducir a esa velocidad y completamente borracho, pero lo peor de todo es que has seguido mintiendo y gozando de muchos privilegios. ¿Por qué no nos cuentas de todos los privilegios que tenías adentro de la prisión?... Que diferente hubieran sido las cosas si hubieras hablado con la verdad, pero eres un desgraciado, un cobarde, un hij.... Pretendieron darme un sucio dinero que no pienso recibir, porque vengo de una familia con principios y valores. Para ti y para la gente que piensa que un millón 100 mil pesos valen la vida de mi hija, están completamente equivocados porque hasta la fecha, el día de hoy, no me han entregado ni un centavo. NI lo voy a aceptar. Porque la vida de mi hija NO tiene precio. Alejandro, el esposo de mi hija, murió instantáneamente por estallamiento de vísceras, mi hija no quedo prensada, lo hizo minutos después. Y todavía tienes el descaro de decir que fuiste a socorrer a mi hija. ¿Sabes que Joao Maleck, no tienes madre, eres un hijo de p... ”

PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA DE MARTHA ÁLVAREZ EN ESTE LINK

MALECK NO ACEPTÓ UN UBER

Claudia: “Me parece increíble que te den espacio en una televisora para tratar de limpiar tu nombre. Ahora resulta que tú eres la víctima y que te tenemos que poner un altar. Dijiste que la vida te cambió para bien. ¿Cuál es el mensaje para mí, para la sociedad? Acaso es necesario matar a dos personas para que la vida te cambie para bien ¡es una estupidez! Fuiste declarado culpable de homicidio a título de culpa grave...Te pudimos comprobar el exceso de alcohol y de velocidad. Saliste del antro a las cuatro de la mañana, te ofrecieron un Uber y tú NO lo aceptaste sabiendo que NO estabas en condiciones de manejar. Pudiste evitar ese asesinato... A ti Pável Pardo, que sé que tienes un hijo y una hija te hago esta pregunta y quiero que me la contestes, si te mataran a un hijo, un borracho, cobarde y mentiroso como Maleck ¿Le buscarías trabajo al asesino de un hijo tuyo?...”

PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA DE CLAUDIA ÁLVAREZ EN ESTE LINK.

Señora Martha, Claudia, saben que van a tocar temas muy escabrosos sobre personajes políticos muy prominentes, temas de corrupción… ¿no tienen miedo? "NO tengo miedo porque a mí me mataron el mismo día que mataron a mi hija. Yo estoy muerta en vida, ya no tengo nada que perder. Nunca he pedido venganza, solo he exigido justicia como cualquiera madre pediría. Y daré la vida por ella, que quede claro que lo que pretendo es que todo salga a la luz, porque quiero dejar un precedente, que haya un antes y un después para que otras personas tomen conciencia de que no deben manejar en estado de ebriedad, que se cree una ley nueva. Miedo, no tengo, porque muerta ya estoy…”

PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA DE MARTHA Y CLAUDIA ÁLVAREZ EN ESTE LINK.

El espacio de esta segunda entrega se terminó, pero no la historia de un proceso legal lleno de lodo, de influencias, de estiércol. En las próximas entregas habrá nuevos testimonios, nuevas evidencias en video, algunas que no fueron admitidas por la fiscalía, otras porque estuvieron a destiempo. Como dicen ellas: “llego el momento de destapar la cloaca”.

Una cosa quieren dejar muy claro. Les interesa un pepino la reparación del daño, que ni siquiera hoy han recibido, pero Maleck está libre desde diciembre. Aseguran que jamás recibirán ese dinero porque está manchado de sangre. Su lucha va más allá. Ellas saben que legalmente podrían tener pocas oportunidades de reabrir el juicio por ser “cosa juzgada” pero aún así NO se rendirán.

Buscarán hasta lo indecible porque finalmente se modifique esa abominable legislación que en complicidad con la corrupción le permitieron a un asesino como Maleck estar libre. Pretenden generar jurisprudencia, para que existan penas mucho más severas, más justas, sin salida para los infractores, buscar consolidar la 'Ley María Fernanda', como fue en su momento la 'Ley Olimpia', que sirva de precedente e impida que futuros delitos similares terminen atrapados por la justicia y la impunidad.

Ellas necesitan una voz que cuente su historia, y esta tribuna estará dispuesto a relatarla en las entregas que sean necesarias, sin importar si son mediáticas o no. Así que aquí nos leeremos en las próximas entregas.

“¿Qué estoy detenido? No hay problema. La última vez tardé tan poco en salir de la cárcel, que mi sopa todavía estaba caliente cuando llegué a casa” Anónimo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOAO MALECK Y EL LADO PODRIDO DE LA LEY (1RA. ENTREGA).