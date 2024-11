Los picks de la Semana 10 de la NFL

Lo que hemos visto de Jayden Daniels es inusual y por lo mismo impresionante. Un quarterback novato en la NFL no hace las cosas que hace Daniels. Y si no has tenido oportunidad de verlo, te invito a que le dediques tiempo a este joven de los Washington Commanders.

A los pasadores novatos les toma un tiempo asentarse en la NFL porque las defensivas profesionales son muy diferentes a cualquier cosa que hayan visto en el football colegial. Por lo mismo, es común que se desesperen cuando la bolsa de protección comienza a colapsar y que su primera reacción sea dejar de ver a sus receptores y correr para tratar de ganar algunas yardas.

Con el paso de los años, aprenden a mantener la calma y seguir sus progresiones, incluso cuando la bolsa comienza a colapsar.

En ese sentido, Daniels parece un veterano de cinco años en la liga porque siempre mantiene la calma, sigue sus progresiones y jamás pierde de vista a sus receptores, incluso cuando tiene que improvisar y salir de la bolsa de protección.

Ahora, este muchacho tiene habilidad para correr el balón y ahí están esas 459 yardas y cuatro touchdowns terrestres en estos primeros nueve juegos de la temporada, pero la mayoría las ha conseguido en jugadas diseñadas para que corra.

De hecho, Daniels es tercero en la lista de todos los tiempos en cuanto a yardas terrestres para un quarterback novato después de sus primeros nueve juegos, sólo detrás de Robert Griffin III (Washington, 529) y Josh Allen (Buffalo, 490).

Pero este chico no va a ser recordado por sus yardas por tierra, sino por su habilidad de pasar el balón. Hoy ocupa el tercer puesto en la NFL con un porcentaje de pases completos de 71.5% y no hablamos exclusivamente de envíos cortos o laterales: Daniels ha lanzado 13 pases en los que el balón ha viajado 25 o más yardas y tres de ellos han sido de touchdown.

No es todo. Daniels es el mejor quarterback de la liga en el cuarto periodo, con 75.9% de efectividad, 582 yardas, cuatro touchdowns, sin intercepciones y rating de 130.1. Sí, tiene mejores números que Patrick Mahomes en el cuarto periodo.

Este novato le ha cambiado la cara a toda una franquicia.

Washington busca iniciar una campaña con récord de 8-2 por primera vez desde 1986 y con un 5-0 en casa por primera vez desde 1991.

Si los Commanders logran vencer a los Pittsburgh Steelers este domingo, Daniels igualará a Ben Roethlisberger (10 victorias) y Dak Prescott (9) como los únicos quarterbacks novatos que ganan al menos ocho de sus primeros 10 partidos como titular.

Además, será el cuarto rookie que gana sus primeros cinco partidos como titular en casa, uniéndose a Chris Chandler (1988), Roethlisberger (2004) y Russell Wilson (2012).

No será fácil ante la defensa de los Steelers, la mejor de la liga en zona roja y segunda en puntos por partido, con 14.9.

Como todo rival de Pittsburgh, la línea ofensiva de Washington debe tener un buen plan para contener a T.J. Watt, quien tuvo dos capturas la semana pasada y suma 103 sacks desde que llegó a la NFL, en 2017.

Si lo protegen bien, Daniels podrá atacar a un perímetro vulnerable de los Steelers que permite, en promedio, 219.8 yardas por juego.

Pick: Commanders 21-21 Steelers

Vamos al resto de los picks de la Semana 10:

Cincinnati Bengals en Baltimore Ravens (-6.5)

Otro juego de muchos puntos, otra victoria de Baltimore. Ravens 40-33 Bengals

New York Giants (-6.5) vs. Carolina Panthers (en Múnich)

No contentos con mandar juegos insulsos a Inglaterra, ahora la NFL le regala esto a Alemania. Giants 20-10 Panthers

New England Patriots en Chicago Bears (-6.5)

Se acabó la mala racha de Chicago. Bears 24-14 Patriots

Buffalo Bills (-4) en Indianapolis Colts

¿Sabes cuándo fue la última vez que Buffalo ganó en Indianapolis? Octubre de 1998. Bills 34-21 Colts

Minnesota Vikings (-7) en Jacksonville Jaguars

Minnesota está 3-0 contra equipos de la AFC y el de esta semana es el más fácil de todos. Vikings 28-14 Jaguars

Denver Broncos en Kansas City Chiefs (-8)

Otro duelo divisional que se le puede complicar a Kansas City y otro juego divisional que al final resuelve Patrick Mahomes. Chiefs 24-17 Broncos

Atlanta Falcons (-4) en New Orleans Saints

Atlanta se va a poner 5-0 contra rivales de una División que parece ya tiene ganada. Falcons 34-21 Saints

San Francisco 49ers (-6) en Tampa Bay Buccaneers

Si regresa Christian McCaffrey, los Bucs no tienen cómo competir con San Francisco. 49ers 28-19 Buccaneers

Tennessee Titans en Los Angeles Chargers (-7.5)

La mejor defensiva de la liga ante un equipo que no tiene pies ni cabeza. Chargers 30-13 Titans

New York Jets (-1.5) en Arizona Cardinals

Quizá me equivoque, pero no le creo nada a los Jets de Aaron Rodgers. Cardinals 27-20 Jets

Philadelphia Eagles (-7) en Dallas Cowboys

Hay quienes creen que Dallas se verá mejor con Cooper Rush en los controles. Buena suerte con eso. Eagles 31-21 Cowboys

Detroit Lions (-3.5) en Houston Texans

Demasiadas lesiones en Houston como para lidiar con el mejor equipo de la NFC. Lions 34-20 Texans

Miami Dolphins en Los Angeles Rams (-1)

No entiendo por qué los Rams son sólo favoritos por un punto. Yo espero una paliza. Rams 31-13 Dolphins

La semana pasada: 13-2

En la temporada: 77-50

