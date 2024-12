Los picks de la Semana 14 de la NFL: pronósticos de la temporada 2024

Esta noche tenemos un duelo con serias implicaciones en la siembra de los Playoffs en la NFC, cuando los Green Bay Packers (9-3) visiten a los Detroit Lions (11-1), rivales en la División Norte.

En la Semana 9, los Lions derrotaron 24-14 a los Packers en Green Bay, en un juego que se decidió cuando Kerby Joseph regresó una intercepción a Jordan Love 27 yardas hasta las diagonales a 32 segundos del final de la primera mitad.

De hecho, Detroit ha ganado cinco de los últimos seis enfrentamientos entre estos dos equipos, pero los Lions no son los mismos del inicio de la campaña y han esquivado uno que otro proyectil que podría tenerlos en una situación muy diferente.

En la jornada del Thanksgiving sufrieron para vencer en casa 23-20 a los Chicago Bears, que de no ser por su pésimo manejo del reloj en los segundos finales, al menos habrían llevado el juego a tiempo extra.

Tres semanas antes, los Lions escaparon de Houston con una improbable victoria por 26-23 sobre los Texans, en un partido en el que Jared Goff fue interceptado en cinco ocasiones.

Las lesiones se han apilado en Detroit, particularmente del lado de la defensiva. Los Lions, que en el juego de la Semana 6 ante Dallas perdieron a Aidan Hutchinson por el resto de la temporada, jugarán esta noche sin los linieros defensivos Josh Paschal (rodilla), Levi Onwuzurike (tendón de la corva) y DJ Reader (hombro). Se espera que los cornerbacks Carlton Davis (rodilla) y Emmanuel Moseley (tendón de la corva) regresen ante Green Bay, después de perderse el juego de la semana pasada, cuando perdieron al linebacker Malcolm Rodríguez debido a una lesión en la rodilla.

Love y Packers, como el año pasado

Al igual que la temporada pasada, Jordan Love y los Packers han comenzado a jugar a su mejor nivel a partir de noviembre.

Green Bay ha ganado sus últimos cinco partidos divisionales como visitante, incluida aquella victoria 29-22 en Detroit el año pasado en Thanksgiving, cuando Love lanzó un pase de touchdown de 53 yardas a Christian Watson en la primera jugada del partido.

Desde la derrota en Lambeau Field ante Detroit, Love ha lanzado cinco pases de touchdown y una sola intercepción en los siguientes tres juegos, incluidos cuatro envíos a las diagonales en los triunfos sobre San Francisco y Miami. Son tres juegos en fila en los que el quarterback de los Packers termina con rating de 100 puntos o más, algo que sólo consiguió en uno de sus primeros siete partidos de la temporada.

La defensa de Green Bay, que ante San Francisco y Miami permitió 44 y 39 yardas terrestres, respectivamente, estará a prueba ante la mejor pareja de corredores de la NFL: Jahmyr Gibbs y David Montgomery. Si los contienen, los Packers tendrán ganada la mitad de la partida.

Los intercambios de balón serán muy importantes. Los Packers han anotado 90 puntos de sus balones recuperados, sólo detrás de los 91 de Buffalo.

Detroit es favorito por 3 puntos, pero creo que Green Bay puede dar la sorpresa en el Ford Field.

Pick: Packers 27-24 Lions

Vamos a los picks de la Semana 14:

New York Jets en Miami Dolphins (-5.5)

¿Hay alguien que quiera ver la serie de Aaron Rodgers en Netflix? ¿Para qué o qué? Dolphins 27-17 Jets

Atlanta Falcons en Minnesota Vikings (-6)

Lo típico: Minnesota encontrará la manera de ganarlo, pero no cubrirá el spread, como ha sucedido en las últimas cuatro semanas. Vikings 28-25 Falcons

New Orleans Saints (-4) en New York Giants

A los Giants sólo les interesa tener una de las tres primeras selecciones del Draft… y no fumblear como lo hicieron con Daniel Jones. Saints 28-14 Giants

Carolina Panthers en Philadelphia Eagles (-13)

Sí Philadelphia juega a tope, esta será la paliza de la semana. Eagles 38-13 Panthers

Cleveland Browns en Pittsburgh Steelers (-6.5)

Rápido le llegó la revancha al coach Mike Tomlin, que no olvida la derrota de hace dos semanas en Cleveland. Steelers 28-19 Browns

Las Vegas Raiders en Tampa Bay Buccaneers (-6.5)

Al final de la jornada, Tampa Bay será el nuevo líder de la División Sur de la NFC. Buccaneers 31-21 Raiders

Jacksonville Jaguars en Tennessee Titans (-3.5)

Trevor Lawrence está fuera por lo que resta de la campaña y a Doug Pederson le quedan cinco juegos como head coach en Jacksonville. Titans 24-19 Jaguars

Seattle Seahawks en Arizona Cardinals (-2.5)

Seattle ha ganado siete de los últimos ocho en esta rivalidad, incluido el 16-6 de hace dos semanas. Seahawks 20-19 Cardinals

Buffalo Bills (-3.5) en Los Angeles Rams

Las dos únicas derrotas de Buffalo han sido como visitante, pero está 3-0 contra equipos de la

Conferencia Nacional. Bills 34-24 Rams

Chicago Bears en San Francisco 49ers (-4)

Últimas cartas de los Niners, en espera de que un milagro los ayude a regresar a Playoffs. 49ers 29-20 Bears

Los Angeles Chargers en Kansas City Chiefs (-4)

Uno de estos días se le va a acabar la suerte a Mahomes y compañía. Chargers 26-23 Chiefs

Cincinnati Bengals (-5) en Dallas Cowboys

¿Está lista la defensa de Dallas para lidiar con el mejor quarterback del momento? Bengals 34-26 Cowboys

La semana pasada: 15-1

En la temporada: 120-64