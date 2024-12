Los picks de la Semana 17 de la NFL

Después de la accidentada transmisión de la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, el 14 de noviembre, Netflix tiene esta Navidad su verdadera prueba de fuego con los dos juegos con los que inicia la Semana 17, penúltima de la temporada regular de la NFL.

Hace poco más de un mes, las redes sociales estallaron en contra de Netflix debido a las fallas en el streaming del citado pleito, que alcanzó un máximo de 65 millones de transmisiones simultáneas, incluidas 38 millones en Estados Unidos.

Prometen una mejor experiencia

Directivos de Netflix aseguran que este miércoles los usuarios no sufrirán de esa mala experiencia con los juegos Kansas City Chiefs vs Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens vs. Houston Texans, con los que el gigante del streaming debuta en la NFL… después de pagar 150 millones de dólares por esos dos partidos, claro.

Programar juegos en Navidad fue un buen negocio para la NFL. El año pasado, la triple cartelera promedió 28.6 millones de espectadores en Estados Unidos, incluidos 29.5 millones para el juego en el que los Raiders sorprendieron y derrotaron a los Chiefs.

Así que esto podría convertirse en una nueva tradición. La NFL programará al menos dos juegos el 25 de diciembre de 2025 y 2026, y Netflix tendrá en exclusiva al menos uno cada año. Amazon Prime Video tendrá un juego nocturno en la Navidad de 2025.

Más juegos en las Navidades

Para secreto de nadie, la televisión lineal agoniza y la Liga más poderosa del deporte estadounidense trata de anticiparse al 'take over' del streaming. El Thursday Night Football está en su tercera temporada en Amazon Prime Video y el paquete 'Sunday Ticket' ahora tiene una versión en YouTube TV (por el momento únicamente en Estados Unidos).

Netflix tiene un total de 282.3 millones de suscriptores en más de 190 países, que podrán ver estos dos juegos navideños, disponibles en cinco idiomas: inglés, francés, español, portugués y alemán.

Disfruta los juegos y te deseo una muy feliz Navidad, acompañado de aquellos a los que más quieres.

Vamos a los picks de la Semana 17:

Kansas City Chiefs (-2.5) en Pittsburgh Steelers

El regreso de George Pickens es una excelente noticia para Russell Wilson, pero se necesita más que eso para superar a la extraordinaria defensa de Kansas City. Chiefs 23-19 Steelers

*Con el triunfo, Kansas City asegura el primer lugar de la siembra en la AFC, bye en la Primera Ronda y jugar toda la Postemporada en casa. También lo hará si Buffalo pierde.

Baltimore Ravens (-5.5) en Houston Texans

Baltimore necesita la mejor versión de Lamar Jackson de aquí hasta febrero. Ravens 28-20 Texans

Seattle Seahawks (-3.5) en Chicago Bears

Seattle sueña con un lugar en los Playoffs y Chicago sueña con un nuevo head coach. Seahawks 29-20 Bears

Denver Broncos en Cincinnati Bengals (-3.5)

Este es un Playoff adelantado y hoy no hay un rival más peligroso en la NFL que Joe Burrow y sus muchachos. Bengals 30-24 Broncos

*Con el triunfo, Denver asegura su boleto a Playoffs.

Arizona Cardinals en Los Angeles Rams (-6)

A esos Rams se les ven patas para ‘Caballo Negro’ en la NFC. Rams 29-20 Cardinals

*Los Angeles asegura el título de la División Oeste de la NFC si gana y Seattle pierde.

Los Angeles Chargers (-4) en New England Patriots

La diferencia que hace tener un buen coach, uno como Jim Harbaugh, por ejemplo. Chargers 27-17 Patriots

*Si gana, Los Angeles asegura su boleto a Playoffs. También clasifica si pierden Miami e Indianapolis.

Indianapolis Colts (-8) en New York Giants

¿Quién será el quarterback titular de los Giants? Un momento… ¿A quién le importa? Colts 33-17 Giants

Atlanta Falcons en Washington Commanders (-4)

El duelo entre Michael Penix y Jayden Daniels será el primero en la historia en prime time entre dos quarterbacks seleccionados en la Primera Ronda del Draft. Y uno de ellos será nombrado próximamente el Novato Ofensivo del Año. Commanders 29-24 Falcons

*Para ganar el título de la División Sur de la NFC, Atlanta necesita ganar y que Tampa Bay pierda.

**Washington clasifica a Playoffs con el triunfo o si los Buccaneers pierden o empatan.

New York Jets en Buffalo Bills (-11)

Una nueva misión para Josh “Superman” Allen; una nueva humillación para Aaron Rodgers. Bills 38-17 Jets

Tennessee Titans (-0.5) en Jacksonville Jaguars

Me pregunto qué haría Jacksonville en estos momentos con la primera selección global del próximo Draft. Titans 29-28 Jaguars

Green Bay Packers en Minnesota Vikings (-1)

¿Recuerdas cuando pronostiqué que Green Bay iría al Super Bowl? Ya no suena tan descabellado, ¿ah? Packers 28-25 Vikings

Las Vegas Raiders (-0.5) en New Orleans Saints

Este juego me recuerda aquel episodio de Succession intitulado “Shit Show At The Fuck Factory”. Saints 26-25 Raiders

Carolina Panthers en Tampa Bay Buccaneers (-8)

La derrota en Dallas podría perseguir mucho tiempo a los Bucs. Tampa Bay 37-27 Panthers

Dallas Cowboys en Philadelphia Eagles (-9)

En este momento nadie sabe quién será el quarterback titular de Philadelphia y la defensa de Dallas finalmente ha dado señales de vida. Eagles 24-21 Cowboys

*Con el triunfo sobre Dallas o la derrota de Washington, Philadelphia asegura la corona de la División Este de la NFC.

Miami Dolphins (-6.5) en Cleveland Browns

Miami debe hacer su parte y esperar el milagro de la Navidad. Dolphins 33-21 Browns

Detroit Lions (-4) en San Francisco 49ers

Ansiada revancha para Detroit, que a principios de año tuvo en la lona a los Niners y acarició su primer boleto al Super Bowl. Lions 34-24 49ers

*Detroit asegura el título de la División Norte de la NFC y jugará toda la Postemporada en casa si derrota a San Francisco y Minnesota pierde ante Green Bay.

La semana pasada: 11-5

En la temporada: 151-78