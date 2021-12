Me costó trabajo encontrar un tema en particular para la columna, sobre la paridad de la Liga ya se desgastaron mis teclas y no los quiero aburrir, así que vamos con líneas rápidas, ideas que pasaron por mi cabeza durante el domingo:

• Colts: mientras corran el balón 65 por ciento, serán un rival peligroso para cualquiera.

• Texans: da pena, pena ajena.

• Los Giants: con Daniels no son nada y sin él son todavía menos.

• Dolphins: el segundo equipo más enrachado de la NFL, cinco victorias al hilo y el siguiente rival son los Jets.

• Los Eagles: nunca en la historia han perdido contra los Jets, es el único duelo en el que uno de los rivales no ha ganado un solo partido.

• La defensa de los Jets es totalmente todo lo contrario a lo que Robert Salah prometió.

• Los Vikings: contrataron a Zimmer para hacer una defensa de época, misma que permitió a Jared Gof ganar su primer partido... a Gof con los Lions.

• ¡Ganaron los Lions!

• Los Chargers: son y seguirán siendo el equipo más bipolar de la NFL, no fallan.

• Cincinnati: no puede abandonar el juego terrestre, sin Mixon factor, Joe Burrow no funciona.

• Tom Brady nunca ha perdidocontra Atlanta ni cuando alguna vez estuvo 28-3 abajo.

• Atlanta: ruega a Tom Brady para que se retire.

• Jim Harbaugh fue la oveja negra de la familia esta semana, su hermano Campeón del Big12, él jugándose el partido en una conversión.

• Gracias Big Ben por leer RÉCORD y leer mi columna, feliz retiro amigo.

• Los Jaguars: deberían cambiar pronto de logo y poner en lugar del que tienen un gatito de angora.

• McVay ya mandó una solicitud al comisionado para pedir jugar contra los Jaguars más seguido.

• Los 49ers: volvieron a ver al Jimmy G que no los llevará a ningún lado.

• En una rivalidad divisional no puedes descartar a nadie ni a Seattle.

• Broncos: ha perdido 12 partidos consecutivos contra los Chiefs.

• Los Chiefs: amanecen como el sembrado #1 de la AFC.

