¿Cuándo aprenderemos a perder?

Los Juegos Olímpicos abren las puertas a muchas perspectivas colectivas y entre ellas ha detonado el arraigo a la culpa…pero de cargar la culpa a los ajenos.

Es como una condición heredada tras décadas en las que hemos elegido asumir como “amargos tragos” capítulos que nos parecen injustos, capítulos pletóricos de quejas y de señalar la maldad en los otros, de asumir que “los jueces no quieren a México”, que “le califican mal a los mexicanos” o que “seguro debe haber ‘algo’ en contra de los nuestros”.

Es buen momento de desarraigarnos de esa perspectiva. Sea así o no lo sea; porque entre más victimizamos los hechos, menos probabilidades tenemos de asumir las responsabilidades, de aprender, de corregirnos y de crecer.

Este lunes comenzó la Natación Artística con la Rutina Técnica del Equipo y, después de 28 años de ausencia, México clasificó a este evento. Eso ya fue motivo de fiesta y nervios. La rutina, al ritmo de Queen fue hermosa y al final, los jueces hicieron una revisión de video para confirmar un dato y calificar a México. Tan pronto se hizo oficial el score de 242.9491 puntos para un 8º lugar parcial, inició la queja. “Los jueces fueron muy exigentes con México”.

Fueron tan exigentes con México como con cualquier otro equipo (créanme, a Estados Unidos le calificaron como debían y vaya que cometieron un error grave). “Pero es que Francia no lo hizo tan bien y lo calificaron mejor”. Allí un tema importante: desde 2023 hubo un cambio en el formato de calificación y hoy se evalúa al equipo contra si mismo: cada equipo entrega una lista donde agrupa en cada sector un número de elementos que va a presentar prácticamente en cada segundo de la rutina; este documento establece el Grado de Dificultad con el que se presenta cada equipo y se le evalúa de acuerdo al nivel que dice tener. Si un elemento no se hace como se dijo, se pierde todo el bloque de esa parte de la rutina. México tuvo un fallo (tan poco perceptible que los jueces lo revisaron en video) y al confirmarlo, eso causó la calificación que se obtuvo. No hay maldad, no hay deseos de afectar a nadie.

Por fortuna, México aún está por competir en las rutinas libre y acrobática y la sumatoria de las tres dará la calificación y posición final del Equipo Mexicano. (Si quieren comprender más a detalle los procesos de la Natación Artística, les recomiendo seguir en TikTok a @el_tartan).

No hay un deseo de dañar a México. Todos los países pasan por situaciones complejas y a veces es duro aceptar los fallos propios. Hace diez años vi a un juez, nacido en Guatemala descalificar a un atleta de Guatemala cuando este atleta iba en primer lugar y estaba a punto de ganar la competencia y es que en ese momento no existen las nacionalidades, solo la justicia. (Claro: a este juez le amenazaron de muerte en Guatemala, su decidía volver a su país, pero solo hacía su trabajo y de no hacerlo, habría sido más que evidente su desequilibrio y su falta de ética).

(En el Deporte Olímpico es muy castigado el amaño y como ejemplo el boxeo, que en Río 2016 tuvo episodios de todo tipo de trampas y este deporte estuvo a punto de ser expulsado de los Juegos Olímpicos, pero al final, para no afectar más a los deportistas, se excluyó a la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) y aún hoy están en busca de un organismo decente que dirige el box en Juegos Olímpicos).

En fin que la salida fácil, la salida cómoda es culpar a alguien. Lo incómodo y difícil es tomar nuestra responsabilidad, pero solo así estará en nuestras manos cambiar la realidad.

