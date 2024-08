Tatiana ¡siempre sí!

A unos días de iniciar el Mundial Sub 20 Femenil en Colombia, nuestra Selección Nacional ha perdido a Ivonne González por un esguince de tercer grado que la hace perderse la copa y regresar a México.

La ausencia de la Amazona Tatiana Flores en la convocatoria final fue muy cuestionada porque ha sido una de las jugadoras clave para el Tri Femenil, sobre todo para el último campeonato de la selección en el Premundial Femenino Sub 20 de la Concacaf.

Hasta para ella fue sorpresa y desilusión, y poco después de dar la convocatoria oficial Ana Galindo, la jugadora publicó en su cuenta de X “Di mi todo y lo seguiré dando siempre” junto a una foto en alguna de las concentraciones de la verde.

La suerte o el destino, pero Tatiana logró estar en la convocatoria final para jugar este Mundial Femenil que nos dará mucho de qué hablar.

No olvidemos que estamos en el Grupo A junto con Colombia, las anfitrionas, Australia y Camerún. El sábado será el primer juego contra las africanas, después contra Australia y cerrará la primera fase de grupos contra Colombia.

Tatiana llegó en enero de este año a la UANL con solo 18 años, después de jugar para el Real Oviedo y las Fuerzas Básicas del Chelsea.

Ojo, desde el 2022 y a sus 16 años fue convocada para la Sub 17 y Sub 20, no ha sido “la” goleadora, pero sí ha participado en las últimas y más poderosas goleadas de ambas categorías, le hablo del 5-0 a Guyana con la Sub 20 y el 10-0 a Nicaragua con la Sub 17.

Tatiana tenía que estar, y era cuestión de esperar a que el destino acomodara su pase. Claro, lamentando la lesión de otra gran media Ivonne González de las Chivas.

Debo confesar que también me da gusto que ya esté en Colombia para sumar otro Mundial Femenil pero ahora con la Sub 20 después del mal momento que le hicieron pasar en su propio Club y los medios regiomontanos con los falsos rumores que la colocaban en una situación vulnerable.

En hora buena por ella, pero sobre todo para todo el Tri que está a nada de comenzar el Mundial en Colombia y que estoy segura harán un buen papel.

** No dejemos de lado que ayer el Tri Sub 20 jugó un amistoso contra Nigeria al cual le ganó 1 a 0 con un gol bonito de volea de Alejandra Lomelí, la mediocampista del Atlas.

