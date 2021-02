Delantero emergente

En un atacante ascendiente es en lo que se convirtió con el Atlante en este torneo Vladimir Moragrega, quien suma cinco goles en el torneo, ante la salida de Lizandro Echeverría para Venados, luego de ser parte del plantel que llegó a la Final.

Surgió la interrogante de quién podría ocupar el lugar de 'Licha', bien estudiado tenía Mario García a Moragrega, quien el torneo anterior apenas sumó dos partidos como titular y para este Guard1anes 2021 ha superado las expectativas al estar compartiendo el subliderato de goleo con Diego Jiménez, de Morelia, y Sergio Vergara, de Celaya, sólo superados por Julio Cruz, de Oaxaca, quien lleva seis goles.

Nacido en Ahome, Sinaloa, Vladimir, como muchos de los jóvenes mexicanos, busca un lugar en el futbol mexicano, las visorias se convierten en el gran escaparate para poder cumplir sus sueños, y así con el apoyo de sus papás desde los 13 años buscó un lugar en Pumas, luego en Monterrey y finalmente en Toluca, nunca fue admitido, regresó a su tierra con la desilusión y frustración de no poder cumplir un sueño.

Era 2015 y justo Dorados tenía una gran temporada en el Ascenso que culminó con el regreso a la Primera, a la par Xolos realizó una visoria en Los Mochis, Vladimir fue a probarse y se quedó en el Club Tijuana, ya con Dorados en Primera lo integraron a las inferiores del Gran Pez, en donde de inmediato se destacó, tras el descenso de Dorados se enfundó la playera de Xolos, en donde tuvo actuaciones destacadas en la Segunda División.

En 2018, dio el salto a la Liga de Plata, Ricardo Rayas, entrenador de Alebrijes, lo llevó a Oaxaca y al paso de una temporada regresó a Dorados con el 'Profe' Cruz como entrenador, en ese lapso, Moragrega probó suerte en Centroamérica con el Comunicaciones de Guatemala, temas de cupo de extranjeros hicieron que esta aventura durara solamente tres meses.

De regreso a México y con pocas oportunidades, decidió enrolarse en Murciélagos de la Liga Premier, pese al poco prestigio de sus dueños. Al final los propietarios del equipo no fallaron, y cumplieron cabalmente esa pésima imagen que tienen, Moragrega no cobró un solo peso y planteó el retirarse.

Vino entonces la llamada de Mario García tres días antes de que iniciara la pretemporada de los azulgranas y la historia ya la conocemos, Moragrega es hoy en día indispensable en el accionar del equipo atlantista.

Si continúa con esa efectividad y buen funcionamiento, podría ser considerado por algún equipo de Liga MX para el próximo verano, Atlante es dueño de sus derechos federativos y podría convertirse en una muy buena carta de negociación.

Errores arbitrales son los que hoy tienen muy molesto al propietario de Alebrijes de Oaxaca, consideran que en este torneo han sido víctimas de la incapacidad y la poca atención que tiene Arturo Brizio con los silbantes de esta categoría, dejando en un grupo de exárbitros las decisiones importantes como asignación para lo partidos, instrucción arbitral que, por cierto, es nula y hoy tiene al arbitraje mexicano en una crisis y si en la Liga MX los colegiados fallan; en la Liga de Expansión el arbitraje es por demás defectuoso y los errores son garrafales.

El equipo más afectado por esta situación es sin duda Alebrijes, que a lo largo del torneo ha sido notablemente perjudicado, prueba de ello es el gol legítimo que increíblemente le anulan, ante Correcaminos esta semana, en los últimos minutos, error que a la postre le impide sumar los tres puntos.

Revisando los videos, observamos que los dirigidos por Óscar 'Rambo' Torres han sido perjudicado en este torneo en por lo menos tres juegos. El primero contra Tlaxcala, que perdieron 2-1 y donde el segundo gol de Coyotes es precedido de un fuera de lugar.

En partido pendiente de la Jornada 1 contra Venados, les marcan un penalti inexistente, el cual es detenido por el guardameta de Alebrijes, pero en la siguiente jugada les anotan gol.

En Morelia les vuelven a cargar la mano, ya que 2 goles de los michoacanos ocurren en fuera de lugar. Ante Correcaminos, a los de la Verde Antequera no les sancionan un penalti evidente por mano dentro del área y cuando ya el partido agonizaba, Alebrijes anota un gol legítimo, el cual hasta el momento y después de ver la repetición en más de 10 ocasiones, no encontramos el por qué no fue válido.

