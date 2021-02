Tolerancia cero

Es la que tiene que imperar entre todos los equipos de la Liga de Expansión MX para poder continuar el torneo pese a que la semana que recién concluyó fue una de las más complicadas, luego de que equipos como Atlante, Tlaxcala y Tepatitlán tuvieron fuertes brotes de contagios de Covid-19. Se llegó a plantear que el partido entre los Alteños y Tampico Madero sería reprogramado, así como el enfrentamiento entre Potros y Coyotes se reprogramaría por segunda ocasión y no fue así.

Tras el episodio que se dio en Monterrey, se les dio a conocer a los equipos que solamente podrían mover su partido si 10 o más jugadores daban positivo a Covid-19; asimismo, se implementó que si en un equipo daban positivos entre seis y nueve jugadores tiene la posibilidad de acomodar su día y horario, pero dentro de la semana que se disputa esa jornada.

A partir de esta directriz y en un afán de mostrar transparencia, la naciente administración de Mikel Arriola tendría que dar a conocer en cada comunicado, en caso de que haya positivos, cuántos de ellos son jugadores para que no se caiga en especulaciones, es lo más sano que podría darse.

Esta semana tanto Dorados, Tampico y Oaxaca dieron muestra de que pueden controlarse los contagios llevándolos a cero positivos siempre y cuando haya medidas claras al interior de las instituciones.

NO PERDER EL FOCO

Sobre los integrantes del cuerpo técnico de los equipos y darles la importancia que requieren, desde el entrenador hasta los utileros, luego de que esta semana tres de los entrenadores no pudieron estar en la banca por dar positivo a Covid-19. Paco Ramírez, Mario García e Irving Rubirosa, de Tepatitlán, Atlante y Tlaxcala, estuvieron alejados de su equipo por esta situación, no sólo se trata de lo deportivo, sino también de un tema de empatía, de ser solidarios con ellos.

La Liga MX no debe de olvidar que lamentablemente el único fallecimiento que se ha dado durante esta pandemia con algún miembro activo de la industria del futbol fue el entrenador de Santos de la Liga MX femenil, Martín Pérez Padrón que desafortunadamente falleció hace algunos días.

No sólo es en la Liga de Expansión MX, también en la máxima categoría en donde hay técnicos que por simple natura son de ese grupo vulnerable.

En Toluca está el doctor José Luis Serrano, con 61 años de edad; en Santos, el profesor Rubens Valenzuela, preparador físico; en Tigres, Ricardo Ferretti, con 66 años; Tomás Boy, en Mazatlán, con 69 años; en Rayados, Javier Aguirre, con 62; en Cruz Azul, el kinesiólogo Juan Ernesto Rubio; por su parte, en Bravos de Ciudad Juárez, Luis Fernando Tena, con 63 años; en Necaxa, Ricardo Campos, auxiliar con 60 años; en Chivas, Víctor Manuel Vucetich, con 65 años.

De alguna manera la Liga MX debe de ser cuidadosa y evaluar si realmente vale la pena el seguir permitiendo que integrantes de los clubes considerados como un grupo vulnerable, puedan exponerse.