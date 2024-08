Lo que aprendimos de la pretemporada de NFL

Antes de continuar quiero recordarles que todo lo que se ve en la pretemporada se tiene que analizar con pinzas, ya que un mal partido no es sinónimo de una mala temporada y un excelente partido de pretemporada no quiere decir que ese equipo está listo para el Super Bowl. Dicho lo anterior, ahora sí, comenzamos.

LAS BUENAS NOTICIAS

La primera y más emocionante noticia es que por fin se terminó la pretemporada. Seamos realistas a todos los que nos urge es ya ver el primer partido que sí cuenta de NFL.

El pick #1 del Draft será una estrella

Caleb Williams, el QB de los Bears, tuvo una gran actuación en sus partidos de pretemporada. Promedió 8.5 yardas, nos regaló grandes pases e incluso nos enseñó que no solo Mahomes puede hacer esas jugadas tan atléticas y espectaculares. Por fin los aficionados de Chicago pueden ilusionarse de que quizá, ahora sí, logren tener un QB que supere las 4,000 yardas.

Los Commanders encontraron a su QB

Jayden Daniels tuvo 12 de 15 intentos y 123 yardas y aunque no tuvo ningún touchdown, la realidad es que el novato se vio bien, calmado y con buenas lecturas. Con el WR Terry McLaurin, el TE Zach Ertz y el RB Austin Ekeler, los de Washington podrían tener una ofensiva bastante explosiva.

LAS MALAS NOTICIAS

Los Steelers no tienen QB titular

Mike Tomlin, el HC, no ha dado señales sobre quién será su QB titular. A pesar de que en la única posesión que tuvo Russell Wilson en el partido del sábado contra los Lions anotó un touchdown, la realidad es que el QB nos recuerda más lo que hizo con Broncos que su época dorada en Seattle. Por otro lado, Justin Fields tampoco se ha visto bien. Lo más preocupante es que no ha tenido buena protección del balón y eso es algo que a ningún entrenador en jefe y en especial a Mike Tomlin le guste. Por lo anterior, si me preguntan a mí, yo creo que los Steelers tienen más oportunidad con Wilson que con Fields.

Las lesiones no paran

Las noticias que a ningún aficionado de la NFL nos gustan son las lesiones y lamentablemente esta pretemporada nos dejó bastantes. DaRon Blan, el CB All-Pro de los Cowboys se perderá varias semanas; algo similar con Nick Chubb el corredor estrella de los Browns que el año pasado les hizo bastante falta. Marquise Brown, el receptor que a todos nos ilusiona ver en los Chiefs y finalmente una de las más importantes, el QB novato de los Vikings, J.J. McCarthy, que se perderá toda la temporada.

Como lo dije al inicio, a partir de este momento todo es emoción porque ya llega el inicio de la temporada de la NFL y con ella llegan también las ilusiones de todos los aficionados de que este año le vaya bien a nuestros equipos.