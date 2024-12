¿A quién le temes a la hora de jugar? América-Cruz Azul, no lo trivialicemos

Miedo. Lo he escuchado y leído en los últimos días. Se etiquetan jugadores, técnicos y hasta clubes de padecerlo, pero, ¿en verdad están seguros que un equipo pueda tenerle temor a otro? Entonces, ¿para qué te preparas? ¿Para qué juegas? ¿Por qué te dedicaste al futbol?

Es un hecho que hasta en la más mínima cascarita te enfrentes a un desazón de saber qué va a pasar, pero un equipo de futbol preparado en la más alta élite atlética y con psicólogos a la mano, ¿de verdad puede sentir incomodidad por enfrentar a otro conjunto? Lo dudo.

Por eso las preguntas de ‘reporteros’ que escuché y sigo oyendo en conferencias de prensa sobre si los actores ‘duermen o no’ por enfrentar a alguien me parece de risa loca, por no decir una estupidez. No niego que haya temores, claro, pero en otras circunstancias y a otras valoraciones como una lesión, un mal día, un error, pero miedo de enfrentar a un oponente… Yo creo que nadie. Respeto, sí, pero eso es otra cosa.

Lo comento porque he visto y escuchado en aficionados e inclusive en la prensa —lamentable— decir que Cruz Azul le tiene miedo al América o viceversa. Es verdad que las estadísticas a favor o en contra juegan un papel importante, pero no definitivo en los equipos de futbol. En el campo eso se olvida y quiero entender que cada uno de los jugadores busca, por el contrario, mostrar que se está a la altura de las circunstancias y puede alcanzar los objetivos trazados personalmente y por la institución.

Se trivializan las rivalidades. Los análisis futbolísticos se abaratan. La opinión de un comentarista o periodista deja de tener credibilidad con estas aseveraciones de las cuales estoy seguro entrenadores y futbolistas se ríen.

¿Quién le tiene miedo al éxito? Sin duda existe un gran temor al fracaso, al descrédito, pero a triunfar creo que nadie, porque entonces para qué nos trazamos metas en la vida si vamos a tener el miedo de alcanzarlas.

Me lo dijo un jugador profesional sobre el famoso miedo. “No sé por qué la gente y los medios generan conceptos erróneos. Ningún jugador que se aprecie de ser ganador piensa en tenerle miedo al rival, quizás sí a las circunstancias que hay en derredor de un partido de futbol, pero nada más. Jugarle al mejor es lo que se busca, porque es un reto deportivo especial, pero de ahí a que haya temor… Es estúpido”.

Cruz Azul está muy por arriba mentalmente de lo que se hable de enfrentar al América y dudo mucho tengan la sensación de que enfrentar al candidato al título les genere sentimientos negativos. Los clubes y jugadores están para dar lo mejor. Ojalá que nos quitemos de ‘análisis’ triviales y se genere un ambiente de aprendizaje futbolístico y mental que buena falta nos hace a aficionados y medios de comunicación.