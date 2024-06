¿A qué hora y en dónde ver el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump?

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se enfrentarán en el primer debate presidencial de Estados Unidos, buscando respectivamente su reelección. A diferencia de años anteriores, el debate será organizado por la cadena de noticias CNN.

¿Cuándo y dónde ver el debate presidencial de EU?

El debate presidencial se llevará a cabo el jueves 27 de junio a las 21:00 horas locales y será transmitido por CNN, Fox News, ABC, NBC, Univisión, Telemundo y posiblemente otros medios. Las reglas establecidas por CNN incluyen la transmisión completa del debate sin interrupciones, la denominación de "Transmisión simultánea del debate presidencial de CNN" en los materiales promocionales y la exhibición del logotipo de CNN en todo momento. El evento se llevará a cabo en los estudios de CNN en Atlanta, Georgia y tendrá una duración de 90 minutos, con dos pausas comerciales.

¿Quiénes serán los moderadores del debate presidencial de EU?

Jake Tapper y Dana Bash, presentadores de CNN, moderarán el debate presidencial. Tapper es el principal corresponsal de la cadena en Washington y conductor de 'The Lead', mientras que Bash es la principal corresponsal política y conductora de 'Inside Politics'. Ambos también son presentadores del programa de entrevistas políticas 'State of the Union'. Esta será la primera vez que Tapper modere un debate presidencial, aunque ya ha moderado debates de precandidatos presidenciales.

