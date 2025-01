Activista destruye a martillazos la estatua del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu en la CDMX

Un activista pro Palestina destruyó la figura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que se encontraba en la Sala de Líderes Mundiales del Museo de Cera de Ciudad de México.

El video se esta volviendo viral en redes sociales con diferentes y muy divididas opiniones sobre la acción del activista.

En él se observa que un hombre con el rostro cubierto se acerca a la figura de cera y coloca una bandera de Palestina a sus pies, luego tira pintura roja sobre el rostro de Netanyahu y procede a sacar un martillo para golpearlo.

JUST NOW: Activists in Mexico City destroy a wax statue of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with hammers pic.twitter.com/nIVljKUnS2

— BreakThrough News (@BTnewsroom) January 8, 2025