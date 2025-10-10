¡Aguas con el volante! Estos autos NO circulan mañana sábado 11 de octubre en CDMX y Edomex

Las restricciones del programa Hoy No Circula se aplican todos los días, dependiendo del calendario oficial

Todos los días te informamos los datos de los vehículos que no pueden circular | iStock
Laura Reyes Medrano
10 de Octubre de 2025

Este sábado 11 de octubre, el programa Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de diversos vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México, abarcando a la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México, aplica de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan el sábado 11 de octubre?

Este sábado 11 de octubre de 2025 tendrán restricción de circulación los siguientes vehículos:

  • Vehículos con Holograma 1 y placas cuya terminación sea número par (2, 4, 6, 8 o 0).

  • Todos los vehículos con Holograma 2.

  • Vehículos con placas foráneas, es decir, aquellas que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala.

 

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco

 

Hoy No Circula
Movilidad

