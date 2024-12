¡Al estilo de La Casa de Papel! Se roban casi un millón de pesos en bóveda del Banco del Bienestar

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, informó que la Fiscalía Estatal está investigando el presunto robo en el Banco de Bienestar en la junta auxiliar de La Resurrección.

En la madrugada del día de ayer, miércoles 18 de diciembre, autoridades reportaron que sujetos desconocidos ingresaron a las instalaciones y se habrían llevado 917 mil 300 pesos que estaban dentro de una caja fuerte.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Luego de encabezar la “Posada Navideña Liconsa” en el Paseo Bravo, Chedraui indicó que le informaron que a las 2 de la mañana se detonó una alarma en el C5, por lo que se avisó a la Dirección de Emergencias y Respuesta InmediataSecretaría de Seguridad Ciudadana Municipio de Puebla (DERI) para que personal acudiera a inspeccionar.

“Al arribar, los elementos no observaron algo fuera de lo normal, según relataron.

Con respecto al robo al banco, ayer a las 2 de la mañana me comunicaron que se había detonado una alarma , esa alarma fue en el C5 , lo pasan al DERI , lo van a verificar y adentro del banco no se veía absolutamente nada , ya se está haciendo una investigación , porque cuando abrieron hoy en la mañana dicen que se robaron 900 mil pesos. Se está haciendo la investigación porque cuando acudió la policía no había absolutamente nada. Se está haciendo la investigación para dejarlo claro” declaró el alcalde, Chedraui.

Alrededor de las 08:25 de la mañana, el gerente de la sucursal y otros trabajadores, descubrieron que las chapas de la puerta principal habían sido forzadas, no estaba la caja fuerte y las alarmas habían sido desactivadas.

La policía municipal, quienes arribaron al sitio para registrar el incidente, revisaron las cámaras de seguridad, se pudo confirmar que los delincuentes estuvieron dentro de las instalaciones del Banco del Bienestar y huyeron a bordo de una camioneta tipo Voyager blanca.

