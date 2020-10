AMLO: Anunció que será el único vocero del caso Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se autonombró vocero del caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, pues consideró que de esta forma no habrá manipulación de la información.

“No le estoy dando la palabra a Marcelo, que podría explicarlo con más precisión, porque este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información, como lo que vimos del periódico Reforma este sábado. Entonces, aunque sea como tomarse un tafil me van a estar escuchando a mí, que hablo despacito y no de corrido y me como las ‘s’, entonces, ofrezco disculpas”, dijo el mandatario en la mañanera de este martes.

Asimismo, el mandatario dijo que el gobierno mexicano está a la expectativa de la resolución en Estados Unidos sobre la posible fianza del exsecretario.

"Es algo parecido a lo que se vivió en el caso de García Luna también en otros asuntos, quienes acusan, este caso el gobierno de Estados Unidos, la Procuraduría, además de los señalamientos sobre posibles delitos y la presentación de pruebas, argumentan de que se trata de un presunto delincuente de alto riesgo y que de otorgarse la libertad bajo fianza podría escapar. Siempre se dice, casi está calcado, de que tiene nexos muy poderosos en México y que los pueden proteger para esconderlos", finalizó.

