AMLO confirma que la SEDENA sufrió de un ataque cibernético: "Vino del extranjero"

Este viernes, en su conferencia mañanera diaria, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República Mexicana, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional fue víctima de ataques cibernéticos el pasado jueves, aparentemente procedentes del extranjero.

De acuerdo a la información brindada por el propio Presidente el grupo extranjero "Los Guacamayos" fueron quienes filtraron datos e información personal y de salud de Andrés Manuel López Obrador.

"No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética, tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero que no es de México, que no es nacional", aseguró el Presidente.

Según se reveló, los documentos filtrados por la organización fueron algunos temas de salud del Presidente de nuestro país, a esto el Mandatario no se negó a responder y confirmó todos sus padecimientos, previo a reproducir una canción de Chico Che a forma de burla ante los cuestionamientos.

"Yo estoy enfermo tengo varios padecimientos, solo hay una cosa que no tengo, lo del alcohol, pero lo demás sí y otros males, todos los que se mencionan ahí... Son profesionales, y se meten y sacan toda la información pero, pues es de dominio público", finalizó AMLO.

