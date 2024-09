AMLO desconoce si tendrá seguridad cuando termine su mandato ¿Qué fue lo que dijo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconoce si contará con un equipo de seguridad especial una vez que termine su mandato el próximo 30 de septiembre.

El día de hoy, durante su conferencia matutina, mejor conocida como las “mañaneras”, el mandatario abordó la duda de un periodista sobre la seguridad que tendrá tras dejar la presidencia.

AMLO declaró que no tiene idea de cuál decisión tomará, pues aún no sabe si quiere seguir teniendo seguridad o no, a lo que dejó abierta la posibilidad.

“Todavía no resuelvo eso, pero la gente me va a cuidar y yo sé que la gente me va a respetar” declaró Obrador.

Obrador aseguró que su plan es permanecer en la CDMX unos días después de entregar la banda presidencial, que esta prevista a realizarse el 1 de octubre.

El presidente tiene planeado vivir en su finca, conocida como “La Chingada”, ubicada en Palenque, Chiapas.

"Voy a estar ahí y me va a cuidar la gente, pero no temo por nada... la gente me va a cuidar. Nada más les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen", dice AMLO sobre su seguridad al terminar su sexenio. #LaMañaneraDeAMLO pic.twitter.com/RWZHKdZpts — El Universal (@El_Universal_Mx) September 26, 2024

Obrador pide que no lo visiten después de su retiro

AMLO expresó que no le gustaría que lo visiten después de su retiro, pues prefiere mantenerse alejado de las visitas y que esto sea usado como pretexto para espiarlo si lo llegan a visitar.

“Me voy a quedar unos días para aclimatarse y luego me voy a ir, pero pedirles que no me visiten, porque si van lo van a usar de pretextos mis adversarios disfrazados de periodistas para ir a espiarme”.

